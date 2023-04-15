Рябыкин о вылете «Авангарда»: «Атака сыграла ниже своего потенциала. Второму звену серия с «Ак Барсом» не удалась, Грицюк потерялся»

Дмитрий Рябыкин оценил игру «Авангарда» в серии с «Ак Барсом» в финале Востока.

Омский клуб уступил казанскому со счетом 1-4 и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

– Некоторые специалисты отмечали, что апрельский «Авангард» напомнил ваш, сентябрьский, когда из командного рисунка вдруг начинали выпадать небольшие группы игроков. Это так?

– Мне трудно сделать такой вывод, да и не хотел бы из своей бывшей команды кого-то критиковать. Но можно согласиться с тем, что средние и нижние звенья « » выглядели стабильнее и сбалансированнее.

Мне показалось, что не совсем удался этот раунд второму звену «Авангарда» – во главе с Броадхерстом. Намного выше потенциал молодого форварда , на фоне своих ровесников из Казани он, к сожалению, потерялся. Наверное, не хватило спортивной злости.

– Ранимость «Авангарда» связана с дисбалансом его комплектации и с тем, что целый ряд лидеров выходит на рынок свободных агентов?

– В таких ответственных сериях решающей может стать любая деталь. Возможно, из-за контрактной ситуации какое-то дополнительное давление на свободных агентов «Авангарда» действительно было.

– Почему?

– Все в команде понимали, что легионеры-лидеры и уже подписаны на серьезные деньги, а поскольку работает потолок зарплат, то, наверное, клуб не сможет сохранить всех своих звезд. Особенно в линии нападения.

В любом случае все это лишь предположения. А факт в том, что именно атака « » сыграла ниже своего потенциала, – сказал бывший тренер омичей.