Рябыкин о вылете «Авангарда»: «Атака сыграла ниже своего потенциала. Второму звену серия с «Ак Барсом» не удалась, Грицюк потерялся»
Дмитрий Рябыкин оценил игру «Авангарда» в серии с «Ак Барсом» в финале Востока.
Омский клуб уступил казанскому со счетом 1-4 и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.
– Некоторые специалисты отмечали, что апрельский «Авангард» напомнил ваш, сентябрьский, когда из командного рисунка вдруг начинали выпадать небольшие группы игроков. Это так?
– Мне трудно сделать такой вывод, да и не хотел бы из своей бывшей команды кого-то критиковать. Но можно согласиться с тем, что средние и нижние звенья «Ак Барса» выглядели стабильнее и сбалансированнее.
Мне показалось, что не совсем удался этот раунд второму звену «Авангарда» – во главе с Броадхерстом. Намного выше потенциал молодого форварда Грицюка, на фоне своих ровесников из Казани он, к сожалению, потерялся. Наверное, не хватило спортивной злости.
– Ранимость «Авангарда» связана с дисбалансом его комплектации и с тем, что целый ряд лидеров выходит на рынок свободных агентов?
– В таких ответственных сериях решающей может стать любая деталь. Возможно, из-за контрактной ситуации какое-то дополнительное давление на свободных агентов «Авангарда» действительно было.
– Почему?
– Все в команде понимали, что легионеры-лидеры Найт и Буше уже подписаны на серьезные деньги, а поскольку работает потолок зарплат, то, наверное, клуб не сможет сохранить всех своих звезд. Особенно в линии нападения.
В любом случае все это лишь предположения. А факт в том, что именно атака «Авангарда» сыграла ниже своего потенциала, – сказал бывший тренер омичей.
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