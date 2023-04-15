Радулов о финале с ЦСКА: «Надо идти до конца. Нельзя прогибаться, ломаться. Вся страна будет смотреть, и это круто»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Александр Радулов заявил, что «Ак Барс» не должен прогибаться под ЦСКА.

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина состоится 17 апреля в Казани. 

– Эксперты считают ЦСКА фаворитом финала. Может, «Ак Барсу» поэтому будет легче?

– Мы на это вообще не смотрим и не слушаем. Это мнение каждого человека, и он вправе говорить то, что хочет. Это нормально. Нам нужно готовиться к первому матчу, это самое важное. У нас есть тренерский штаб. Он скажет все, что нам нужно делать. Нам надо выходить и выполнять эту установку. Все остальное нас не касается.

– Вы понимаете, что многое зависит от лидеров?

– Да как всегда. Зависит от многих факторов. На этой стадии, в это время не бывает мелочей. Каждый нюанс в игре, каждое единоборство, каждое удаление будет играть ключевую роль в этой ситуации. Нам важно об этом знать и помнить. Быть единым целым.

– Финал – это скорее дух, а не мастерство.

– Это все вместе. Нужно идти с верой друг в друга. Идти до конца. Ни в коем случае нельзя прогибаться, ломаться. Надо просто работать с первой до последней минуты. Здесь нет золотых слов. Все понимают, что остались две лучшие команды. Какая сможет быть еще мотивация? Вся страна будет смотреть, и это круто, – сказал капитан казанского клуба. 

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ GoodZilla
Я смотреть эт не буду
Не смотри! Никто не расстроится!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kopl.roma
Ответ Bucefall
Вся страна? я по себе скажу и ещё 3-4 людям, интересующимся хоккеем. Мы все будем следить за ПО НХЛ, а за финалом КХЛ никто. Ну не интересно вообще, не знаю даже почему. Может это в мск так, а в регионах КХЛ более популярен.
Да вы правы в регионах НХЛ практически никому не интересен , во всяком случае у меня нет ни одного знакомого кто хоть как то интересуется тем более смотрит.Я тоже не смотрю и если бы была возможность отключить новости из ленты с удовольствием бы это сделал.КХЛ с удовольствием посмотрю.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tosha Snytin
Казань и 7 болельщиков ЦСКА будут смотреть
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadoniy
Ответ Lahtenpohia
уж лучше цска пусть победит. они команду строили долго. а не вот это вот закупились всем блестящим
Цска после истории с федотовым может идти лесом в поисках поддержки. Радует, что пока что не было ни одного аншлага - весьма красноречивая реакция общества на всю политику руководства цска.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GoodZilla
Я смотреть эт не буду
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ренат Исхаков
я в том плане, ты хочешь сказать они никого не скупают? возможно я неправильно выразился
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lahtenpohia
Ответ Ренат Исхаков
ой насмешил) ага, у ЦСКА сплошь саои воспитанники )
я же не про воспитанников написал. ты вообще читаешь? я про построение команды.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ренат Исхаков
Ответ Lahtenpohia
уж лучше цска пусть победит. они команду строили долго. а не вот это вот закупились всем блестящим
ой насмешил) ага, у ЦСКА сплошь саои воспитанники )
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
"Вся страна будет смотреть" 🤦🏻‍♂️Александр, вы бы поинтересовались на досуге, какой процент граждан страны вообще интересуется спортом, боюсь, вы бы сильно удивились.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bucefall
Вся страна? я по себе скажу и ещё 3-4 людям, интересующимся хоккеем. Мы все будем следить за ПО НХЛ, а за финалом КХЛ никто. Ну не интересно вообще, не знаю даже почему. Может это в мск так, а в регионах КХЛ более популярен.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Серия будет интересноя, за Хойдарычем опыт,
за Фёдоровым омбициозность.
Победит сильнейший!!!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lahtenpohia
Ответ ХАРРИ МАГУАЙР.РУ
Нужно взять и победить коней
уж лучше цска пусть победит. они команду строили долго. а не вот это вот закупились всем блестящим
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuri Faleev
вся страна ( тысяч 500 от силы)
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Про всю страну он загнул конечно, тем более не факт, что по Матчу будут все показывать)))
Но любители хоккея несомненно посматривать будут.
Надеюсь на высокое качества хоккея, равную честную борьбу, удачи сильнейшим.
Притапливать буду за казанцев, там больше лично мне симпатичных хоккеистов и тренеров.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Федоров
вауу
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХАРРИ МАГУАЙР.РУ
Нужно взять и победить коней
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий