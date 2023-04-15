Радулов о финале с ЦСКА: «Надо идти до конца. Нельзя прогибаться, ломаться. Вся страна будет смотреть, и это круто»
Александр Радулов заявил, что «Ак Барс» не должен прогибаться под ЦСКА.
Первый матч финальной серии Кубка Гагарина состоится 17 апреля в Казани.
– Эксперты считают ЦСКА фаворитом финала. Может, «Ак Барсу» поэтому будет легче?
– Мы на это вообще не смотрим и не слушаем. Это мнение каждого человека, и он вправе говорить то, что хочет. Это нормально. Нам нужно готовиться к первому матчу, это самое важное. У нас есть тренерский штаб. Он скажет все, что нам нужно делать. Нам надо выходить и выполнять эту установку. Все остальное нас не касается.
– Вы понимаете, что многое зависит от лидеров?
– Да как всегда. Зависит от многих факторов. На этой стадии, в это время не бывает мелочей. Каждый нюанс в игре, каждое единоборство, каждое удаление будет играть ключевую роль в этой ситуации. Нам важно об этом знать и помнить. Быть единым целым.
– Финал – это скорее дух, а не мастерство.
– Это все вместе. Нужно идти с верой друг в друга. Идти до конца. Ни в коем случае нельзя прогибаться, ломаться. Надо просто работать с первой до последней минуты. Здесь нет золотых слов. Все понимают, что остались две лучшие команды. Какая сможет быть еще мотивация? Вся страна будет смотреть, и это круто, – сказал капитан казанского клуба.
за Фёдоровым омбициозность.
Победит сильнейший!!!
Но любители хоккея несомненно посматривать будут.
Надеюсь на высокое качества хоккея, равную честную борьбу, удачи сильнейшим.
Притапливать буду за казанцев, там больше лично мне симпатичных хоккеистов и тренеров.