Радулов о финале с ЦСКА: «Надо идти до конца. Нельзя прогибаться, ломаться. Вся страна будет смотреть, и это круто»

Александр Радулов заявил, что «Ак Барс» не должен прогибаться под ЦСКА.

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина состоится 17 апреля в Казани.

– Эксперты считают фаворитом финала. Может, «Ак Барсу» поэтому будет легче?

– Мы на это вообще не смотрим и не слушаем. Это мнение каждого человека, и он вправе говорить то, что хочет. Это нормально. Нам нужно готовиться к первому матчу, это самое важное. У нас есть тренерский штаб. Он скажет все, что нам нужно делать. Нам надо выходить и выполнять эту установку. Все остальное нас не касается.

– Вы понимаете, что многое зависит от лидеров?

– Да как всегда. Зависит от многих факторов. На этой стадии, в это время не бывает мелочей. Каждый нюанс в игре, каждое единоборство, каждое удаление будет играть ключевую роль в этой ситуации. Нам важно об этом знать и помнить. Быть единым целым.

– Финал – это скорее дух, а не мастерство.

– Это все вместе. Нужно идти с верой друг в друга. Идти до конца. Ни в коем случае нельзя прогибаться, ломаться. Надо просто работать с первой до последней минуты. Здесь нет золотых слов. Все понимают, что остались две лучшие команды. Какая сможет быть еще мотивация? Вся страна будет смотреть, и это круто, – сказал капитан казанского клуба.