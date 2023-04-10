Артюхин заявил, что «Ак Барс» проиграет в финале: «Запад очень силен. СКА и ЦСКА стоят друг друга»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Евгений Артюхин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Евгений Артюхин считает, что СКА или ЦСКА обыграют «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина.

– Что думаете о серии СКА – ЦСКА? Вы выступали за оба клуба, знаете их изнутри.

– Очень интересная серия, которая привлекает большое внимание зрителей. Две лучшие команды на Западе упорно бьются за выход в финал.

Многие нюансы играют роль. И я отмечу СКА: команда очень здорово реабилитировалась в последних играх, стала похожа на себя. Ребята играют мощно, уверенно.

– ЦСКА меня впечатляет уверенностью. Взяли четыре подряд седьмых матча! Откуда это у них?

– Это приходит с опытом. Команда постоянно играет в финале, берет Кубок Гагарина.

Посмотрите их состав – чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Также опытный тренер Сергей Федоров, от которого тоже веет уверенностью.

– Есть мнение, что «Ак Барс» проиграет финал СКА или ЦСКА, кто бы туда ни вышел. Согласны?

– Думаю, что да. Потому что в этом сезоне Запад очень силен. Вы правы в том, что СКА и ЦСКА стоят друг друга, – сказал бывший нападающий СКА и ЦСКА.

9 комментариев

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AVKU
Про восток много раз так говорили. А потом выходили Казань, Омск, Магнитка, и убирали команды запада.
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marshal .masha
Ответ Казань АК БАРС
Не говори гоп пока не перепрыгнешь. Игра покажет!
Да пусть говорят жалко что ли, про Авангард тоже говорили, что без шансов для Ак Барса. Собаки лают караван идёт
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Серый
Ответ Azevedo51
В какой момент, вернее после каких драк Арти, ты думал, что он сильнее Свита?)
Ни в какой, просто я раньше не любил Свитова))) Его драка с Грэттоном расставила все точки над I)
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Azevedo51
Ответ Серый
Очень уважаю Жеку. В одно время даже думал, что он сильнее Свитова (бред, конечно). Но, надеюсь, что Ак Барс снова станет чемпионом
В какой момент, вернее после каких драк Арти, ты думал, что он сильнее Свита?)
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ЧакЧак
цска если выйдет...сил не останется...а ска кишка тонка ...Ак Барс чемпион !
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Сергей Ястреб
Ещё и Радулов с Воронком выхватят 🖕
+1
-5
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Спартак Грек
Вот сначала пусть проиграют,потом говори.
+5
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Казань АК БАРС
Не говори гоп пока не перепрыгнешь. Игра покажет!
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Серый
Очень уважаю Жеку. В одно время даже думал, что он сильнее Свитова (бред, конечно). Но, надеюсь, что Ак Барс снова станет чемпионом
+9
-3
+6
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