Артюхин заявил, что «Ак Барс» проиграет в финале: «Запад очень силен. СКА и ЦСКА стоят друг друга»

Евгений Артюхин считает, что СКА или ЦСКА обыграют «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина.

– Что думаете о серии СКА – ЦСКА? Вы выступали за оба клуба, знаете их изнутри.

– Очень интересная серия, которая привлекает большое внимание зрителей. Две лучшие команды на Западе упорно бьются за выход в финал.

Многие нюансы играют роль. И я отмечу СКА: команда очень здорово реабилитировалась в последних играх, стала похожа на себя. Ребята играют мощно, уверенно.

– ЦСКА меня впечатляет уверенностью. Взяли четыре подряд седьмых матча! Откуда это у них?

– Это приходит с опытом. Команда постоянно играет в финале, берет Кубок Гагарина.

Посмотрите их состав – чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Также опытный тренер Сергей Федоров, от которого тоже веет уверенностью.

– Есть мнение, что «Ак Барс» проиграет финал СКА или ЦСКА, кто бы туда ни вышел. Согласны?

– Думаю, что да. Потому что в этом сезоне Запад очень силен. Вы правы в том, что СКА и ЦСКА стоят друг друга, – сказал бывший нападающий СКА и ЦСКА.