Вайсфельд о том, будет ли у Радулова дополнительная мотивация в финале с ЦСКА: «Ему без разницы, кого обыгрывать. Мотивация одна – Кубок Гагарина»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Леонид Вайсфельд Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался об игре Александра Радулова в плей-офф Кубка Гагарина.

«С кем «Ак Барсу» предпочтительнее играть в финале? Не вижу каких-то явных аргументов в пользу одного или другого соперника. СКА и ЦСКА – это две сильные команды. У каждой есть свои козыри.

Будет ли у Радулова дополнительная мотивация против ЦСКА? Ему не нужна дополнительная мотивация. У него случайно не было обиды на «Адмирал»? А то он там играл очень мотивированно (смеется).

Да он с любым соперником будет играть так. У него одна мотивация – Кубок Гагарина. Ему без разницы, кого обыгрывать», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Вайсфельд.

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2 комментария

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Михаил Качалов
Артист хороший много хорошего о себе, а так заводной, если бы не пакостил цены бы не было
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Кеша
Нельзя не согласиться с Вайсфельдом . Еще одного такого мотивированного игрока в нашей лиге вряд ли можно найти . Радулов безгранично любит хоккей !
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