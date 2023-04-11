Вайсфельд о том, будет ли у Радулова дополнительная мотивация в финале с ЦСКА: «Ему без разницы, кого обыгрывать. Мотивация одна – Кубок Гагарина»

Леонид Вайсфельд высказался об игре Александра Радулова в плей-офф Кубка Гагарина.

«С кем « » предпочтительнее играть в финале? Не вижу каких-то явных аргументов в пользу одного или другого соперника. СКА и – это две сильные команды. У каждой есть свои козыри.

Будет ли у дополнительная мотивация против ЦСКА? Ему не нужна дополнительная мотивация. У него случайно не было обиды на «Адмирал»? А то он там играл очень мотивированно (смеется).

Да он с любым соперником будет играть так. У него одна мотивация – . Ему без разницы, кого обыгрывать», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Вайсфельд.