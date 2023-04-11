Михаил Кравец: «У меня пока нет надежды, что останусь в Омске. Когда ждать решения, я не знаю»

Михаил Кравец высказался о своем будущем в «Авангарде».

В плей-офф омский клуб проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.

«Когда ждать решения, я не знаю. У меня контракт до 30 апреля. На этом все заканчивается.

Конечно, я не все читаю, но иногда бывает. Мнение людей для меня очень важно. Не всегда выступают те люди, которые понимают хоккей и разбираются в нем. Но чисто внутреннее состояние людей и отношение к « » меня всегда интересовало. Я рад, что было больше положительного, что в Омске такие замечательные люди, болельщики. Я лично и вся команда благодарны за поддержку. Мы рады, что работали в таком городе, и получали кайф от работы.

Все говорю в прошедшем времени? У меня пока нет этой надежды, что я останусь в Омске, поэтому так все и происходит. Надо отталкиваться от того, что сейчас есть.

Был ли разговор с после сезона? Нет, с Александром Владимировичем мы не разговаривали после сезона. Этого разговора не было», – сказал главный тренер «Авангарда» .