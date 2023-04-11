Михаил Кравец: «У меня пока нет надежды, что останусь в Омске. Когда ждать решения, я не знаю»

Теги Авангард болельщики КХЛ Михаил Кравец Александр Крылов Хоккей

Михаил Кравец высказался о своем будущем в «Авангарде».

В плей-офф омский клуб проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.

«Когда ждать решения, я не знаю. У меня контракт до 30 апреля. На этом все заканчивается.

Конечно, я не все читаю, но иногда бывает. Мнение людей для меня очень важно. Не всегда выступают те люди, которые понимают хоккей и разбираются в нем. Но чисто внутреннее состояние людей и отношение к «Авангарду» меня всегда интересовало. Я рад, что было больше положительного, что в Омске такие замечательные люди, болельщики. Я лично и вся команда благодарны за поддержку. Мы рады, что работали в таком городе, и получали кайф от работы.

Все говорю в прошедшем времени? У меня пока нет этой надежды, что я останусь в Омске, поэтому так все и происходит. Надо отталкиваться от того, что сейчас есть.

Был ли разговор с Александром Крыловым после сезона? Нет, с Александром Владимировичем мы не разговаривали после сезона. Этого разговора не было», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

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10 комментариев

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MaaRek
а чем Кравец плох то? Или Омск каждый год кубки брал и в финалах играл? Достойный результат по сезону, просто Ак Барс был сильнее в серии - что многие и озвучивали перед серией, кроме болел - которые в упор не замечали многих моментов и думающие, что текущий Ак Барс и Авангард те же что в 2019 году
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Александр Невский
Кравец хороший мужик, но Омску нужны кубки а ты Кравец не готов быть кубковым тренером и мы это видели , ты радуешься элементарным вещам , финалу востока где отдали выигранные матчи сопернику а Омску нужны кубки нужно золото . возвращайся в свой город и работай там где дадут работу возможно ты ещё вернёшься в Омск на помощ .
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Ыжык
Ответ Mi4eL
да как обычно у нас. взяли кубок команда разбежалась, ничего. пришли новые люди и в финал востока мы дошли. Кравец не справился в серии с Казанью. Кравец хорошо отработал сезон и занял 3 место. не знаю
Да в том то и дело что со стратегией развития все плохо. Мечемся от края к краю. Спасибо Хартли, он своим гением сглаживал все эти массовые смены состава. Сейчас пока неизвестность.
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Mi4eL
Ответ Ыжык
Хрен его знает что лучше. Плохо что с Кравцом никто не разговаривал из руководства. Может он был готов исправить свои недоработки и представить понятный план действий. Главное что непонятно кто на замену. Хартли сильно вряд-ли? Другой иностранец это больше кот в мешке. В общем, куча перемен впереди.
да как обычно у нас. взяли кубок команда разбежалась, ничего. пришли новые люди и в финал востока мы дошли. Кравец не справился в серии с Казанью. Кравец хорошо отработал сезон и занял 3 место. не знаю
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Ыжык
Хрен его знает что лучше. Плохо что с Кравцом никто не разговаривал из руководства. Может он был готов исправить свои недоработки и представить понятный план действий. Главное что непонятно кто на замену. Хартли сильно вряд-ли? Другой иностранец это больше кот в мешке. В общем, куча перемен впереди.
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Сергей Орлов
Ответ Den Sh
К сожалению, для победы над Акб, Кравец ничего не сделал! Если бы пытался, что-то изменить, звенья потрясти там, вратаря поменять, кого-то в запасе оставить, типо Якупова, ну хотя бы в назидание остальным...ну в общем хоть что-то сделать для победы Авангарда, то было бы жаль если он уходит, но а так не вижу смысла оставлять его главным, помощником можно, но не главным.
Ничего он сделать не мог, хороших нападающих всего четыре, остальные вообще ничего не могут, оборона по именам вообще швах, вратарь, хоть и сыграл неплохо, но тоже невысокого уровня. Абсолютно закономерный вылет.
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Rer
Что ты заладил тебя не оставят у руля не тянешь ты амбиции Авангарда
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kutavlik
Омск классно играл, просто не надо было играть на удержание, когда 2 раза вели в 2 шайбы!!!!
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Den Sh
К сожалению, для победы над Акб, Кравец ничего не сделал! Если бы пытался, что-то изменить, звенья потрясти там, вратаря поменять, кого-то в запасе оставить, типо Якупова, ну хотя бы в назидание остальным...ну в общем хоть что-то сделать для победы Авангарда, то было бы жаль если он уходит, но а так не вижу смысла оставлять его главным, помощником можно, но не главным.
+2
-2
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йозе марино
появится в Тракторе, когда он опять не заведётся?)
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