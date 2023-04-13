Фазель участвует в совете директоров КХЛ в качестве почетного гостя

Теги ИИХФ Виктор Рашников Рене Фазель Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг Аркадий Ротенберг Матч ТВ Наиль Маганов Сергей Сушко Хоккей

Экс-президент ИИХФ Рене Фазель принимает участие в заседании совета директоров КХЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», в повестке дня значится утверждение состава участников лиги на сезон-2023/24 и утверждение стратегии КХЛ до 2026 года.

В пресс-службе Фонбет Чемпионата КХЛ сообщили, что Фазель участвует в качестве почетного гостя.

Из постоянного состава участников совета директоров на заседание не приехали Аркадий и Роман Ротенберги, Наиль Маганов, Виктор Рашников, Сергей Сушко и Александр Медведев. Они представили письменное мнение по всем вопросам повестки дня.

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6 комментариев

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Сибирский литовец
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Enich
НА КОЛЕНИ!:)))
Колхоз и есть колхоз
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memphis
Скоро в совет федерации переберется. Там как раз сборище никому не нужных людей.
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МТБ
Ничего удивительного, проплаченный приехал куда ему и полагается
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Ебздрогыч
Яблоком посветить, так сказать...
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goshforever
В качестве официального поставщика яблок ко двору
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