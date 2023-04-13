Фазель участвует в совете директоров КХЛ в качестве почетного гостя
Экс-президент ИИХФ Рене Фазель принимает участие в заседании совета директоров КХЛ.
Как сообщает «Матч ТВ», в повестке дня значится утверждение состава участников лиги на сезон-2023/24 и утверждение стратегии КХЛ до 2026 года.
В пресс-службе Фонбет Чемпионата КХЛ сообщили, что Фазель участвует в качестве почетного гостя.
Из постоянного состава участников совета директоров на заседание не приехали Аркадий и Роман Ротенберги, Наиль Маганов, Виктор Рашников, Сергей Сушко и Александр Медведев. Они представили письменное мнение по всем вопросам повестки дня.
У Рене Фазеля есть паспорт РФ и яблочный бизнес с Геннадием Тимченко! Удивительная пенсия экс-босса хоккея
Колхоз и есть колхоз