Фазель участвует в совете директоров КХЛ в качестве почетного гостя

Экс-президент ИИХФ Рене Фазель принимает участие в заседании совета директоров КХЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», в повестке дня значится утверждение состава участников лиги на сезон-2023/24 и утверждение стратегии КХЛ до 2026 года.

В пресс-службе Фонбет Чемпионата КХЛ сообщили, что участвует в качестве почетного гостя.

Из постоянного состава участников совета директоров на заседание не приехали и , Наиль Маганов, , Сергей Сушко и Александр Медведев. Они представили письменное мнение по всем вопросам повестки дня.

У Рене Фазеля есть паспорт РФ и яблочный бизнес с Геннадием Тимченко! Удивительная пенсия экс-босса хоккея