Хайруллин о большинстве СКА: «Гусев – мастер, может отдать какие-то передачи, реализовать моменты. Конечно, его не хватало»

Теги СКА Кубок Гагарина Никита Гусев Матч ТВ Марат Хайруллин Хоккей

Марат Хайруллин подвел итоги серии плей-офф против ЦСКА (2-4).

– Серия была равной до счета 2-2, но потом СКА пропустил 10 шайб в двух матчах. Что пошло не так?

– В пятой игре мы пропустили контратаки ненужные. Повели 2:0, и требовалось сыграть правильно, спокойно. Но мы этого не сделали, и они нас поймали на контратаках. А у них мастерство хорошее, реализовали свои моменты.

– Почему вы в пятом матче схватили «-6» за полезность? Это антирекорд всех времен.

– Ну, не знаю, там шайбы три влетели в пустые ворота? Выходил на смену – сразу гол. Бывают такие игры, я даже не мог ничего сделать, это изменить.

– Изменения в составе повлияли на игру?

– Нет, у нас единая команда. Мы уже все знаем, как играть. Поэтому особо изменений не заметили. Нам ребята только драйва добавили, скорости, новых эмоций.

– Почему большинство не шло во всем плей-офф?

– Не знаю, но это большие вопросы к нам, к лидерам команды. Мы в этом виноваты.

– Большинство с Никитой Гусевым и без него – разные вещи?

– Понятно, что он мастер, может отдать какие-то передачи, реализовать моменты. Конечно, его не хватало. Но выходили ребята, и мы делали все, что могли, – сказал нападающий СКА Хайруллин.

СКА забил 1 гол в большинстве в 10 последних играх плей-офф

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5 комментариев

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norg
Да ладно )
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Booligan
Ну сказал бы это в раздевалке
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Кирилл.С-Пб
Спасибо Ромашке Вротенбергу. Папин дурачок...
+4
-1
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Кеша
Хайрулин , такие комментарии чреваты опалой в ска . А за честность и порядочность - красавчик ! Беги оттуда . А по факту игроки ЦСКА более рукастые с игровым интеллектом , на класс выше и с волевыми качествами на три головы сильнее- это кони , а не пони, это великая история , это харизма !
+3
-2
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ЧакЧак
позор вам !
+2
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