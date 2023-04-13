Хайруллин о большинстве СКА: «Гусев – мастер, может отдать какие-то передачи, реализовать моменты. Конечно, его не хватало»

Марат Хайруллин подвел итоги серии плей-офф против ЦСКА (2-4).

– Серия была равной до счета 2-2, но потом СКА пропустил 10 шайб в двух матчах. Что пошло не так?

– В пятой игре мы пропустили контратаки ненужные. Повели 2:0, и требовалось сыграть правильно, спокойно. Но мы этого не сделали, и они нас поймали на контратаках. А у них мастерство хорошее, реализовали свои моменты.

– Почему вы в пятом матче схватили «-6» за полезность? Это антирекорд всех времен.

– Ну, не знаю, там шайбы три влетели в пустые ворота? Выходил на смену – сразу гол. Бывают такие игры, я даже не мог ничего сделать, это изменить.

– Изменения в составе повлияли на игру?

– Нет, у нас единая команда. Мы уже все знаем, как играть. Поэтому особо изменений не заметили. Нам ребята только драйва добавили, скорости, новых эмоций.

– Почему большинство не шло во всем плей-офф?

– Не знаю, но это большие вопросы к нам, к лидерам команды. Мы в этом виноваты.

– Большинство с и без него – разные вещи?

– Понятно, что он мастер, может отдать какие-то передачи, реализовать моменты. Конечно, его не хватало. Но выходили ребята, и мы делали все, что могли, – сказал нападающий СКА Хайруллин.

СКА забил 1 гол в большинстве в 10 последних играх плей-офф