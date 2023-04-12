СКА забил 1 гол в большинстве в 10 последних играх плей-офф

СКА забил всего один гол в большинстве в шести играх серии с ЦСКА.

Команда тренера уступила в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.

Единственный гол команды в большинстве в этой серии забил во втором матче.

Отметим, что в четырех играх серии с « » ни разу не забрасывал в большинстве.

Таким образом, в последних десяти матчах клуб реализовал численное преимущество только один раз.