СКА забил 1 гол в большинстве в 10 последних играх плей-офф

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Валентин Зыков Хоккей

СКА забил всего один гол в большинстве в шести играх серии с ЦСКА.

Команда тренера Романа Ротенберга уступила в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.

Единственный гол команды в большинстве в этой серии забил Валентин Зыков во втором матче.

Отметим, что в четырех играх серии с «Торпедо» СКА ни разу не забрасывал в большинстве.

Таким образом, в последних десяти матчах клуб реализовал численное преимущество только один раз.

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19 комментариев

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Пинающий Достоинства
Система Ромы
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rabbitd12345
Эх, все таки и у знарка кое что перенял. Не парень, а просто кладезь знаний.
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Эдуард Тимашев
Чего то система дала сбой.)))
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Эдуард Тимашев
Ответ Мистер Кафель
Ромке надо на коленях ползти к Игорю Николаевичу Ларионову. С таким составом как у СКА, он заставит пахать их как Коваленко с Кручининым, прокачает и атаку и особенно большинство. Ларионов как раз готов работать в атакующей команде, понятно, что резервы Торпедо упираются максимум во втором раунде( да и то проход Динамо чудо). Поэтому Ротенберг, на колени к Ларионову, а еще один армянин из Питера будет долго страдать, в кепке Ред Вингз).
Он на него и не взглянет, даже если ковриком прикинется.
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Red Wings the best
Ответ Vpered Zenit
Игра Гусева это зеркало тренерского штаба,видимо что-то сказал,и его отстранили. Он технарь конечно,но бывало он терялся в таком хоккее,особенно с ЦСКА первые матчи
Конечно, скорее всего у него случился конфликт с Йозе Марино.
А разговоры про пиво в пользу бедных.
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Vpered Zenit
Ответ Red Wings the best
Всё так. Но убрать Жафярова и Ожиганова полнейшая глупость. Про Гусева я написал уже. Да, может быть он действительно лишних килограммов набрал,но в большинстве хорош был. До последнего своего матча.
Игра Гусева это зеркало тренерского штаба,видимо что-то сказал,и его отстранили.
Он технарь конечно,но бывало он терялся в таком хоккее,особенно с ЦСКА первые матчи
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Vpered Zenit
Ответ Ярик01
В первую очередь главный тренер, как и везде. А потом подобранный им персонал.
Я не понимаю,где бригада большинства.и что тогда делали весь сезон тренерский штаб,они что не знали что к ЦСКА надо подходить когда у тебя большинство на самом высоком уровне
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Кеша
О чем это говорит !? Что без судей вообще ничего не могут!
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Red Wings the best
Ответ Vpered Zenit
Что то в команде произошло перед ЦСКА. И так большинства не было,да и игра куда то пропало,никто не знал что с этой шайбой делать по большому счету,ЦСКА знал слабые стороны СКА и воспользовался.Только сломать этот ЦСКА можно было в бортах,на чистом льду СКА в классе проигрывал.
Всё так.
Но убрать Жафярова и Ожиганова полнейшая глупость. Про Гусева я написал уже. Да, может быть он действительно лишних килограммов набрал,но в большинстве хорош был. До последнего своего матча.
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Мистер Кафель
Ромке надо на коленях ползти к Игорю Николаевичу Ларионову. С таким составом как у СКА, он заставит пахать их как Коваленко с Кручининым, прокачает и атаку и особенно большинство. Ларионов как раз готов работать в атакующей команде, понятно, что резервы Торпедо упираются максимум во втором раунде( да и то проход Динамо чудо). Поэтому Ротенберг, на колени к Ларионову, а еще один армянин из Питера будет долго страдать, в кепке Ред Вингз).
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Vpered Zenit
Ответ Red Wings the best
Нечего было Никиту Гусева убирать из состава.
Что то в команде произошло перед ЦСКА.
И так большинства не было,да и игра куда то пропало,никто не знал что с этой шайбой делать по большому счету,ЦСКА знал слабые стороны СКА и воспользовался.Только сломать этот ЦСКА можно было в бортах,на чистом льду СКА в классе проигрывал.
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Ярик01
Ответ Vpered Zenit
А кто отвечает за большинство?
В первую очередь главный тренер, как и везде.
А потом подобранный им персонал.
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srs
Так бывает, в следующий раз может получится. Квартальнов 10 лет не знает что такое большинство
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Red Wings the best
Нечего было Никиту Гусева убирать из состава.
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Vpered Zenit
А кто отвечает за большинство?
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Варлампий Варлампий
гнать в шею этого физрука
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Kyancey
Смотреть на лицо Ромки после 2 и 3 гола ЦСКА можно бесконечно )))
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Vanila Panda
Ответ Slanselap
Просто оказалась слишком высокая сложность. Вот вы все ржете. А потом идете за приставку и сажаете свои глаза. А у Ромки симулятор хоккея похлеще вашего. Какая графика, какие ощущения, какое управление. В этот раз конечно не повезло. Придется в следующем году таки включать чит-меню.
подрубит артмани или чит энджин, сделает бесконечное бабло и купит всех игроков в мире
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Slanselap
Просто оказалась слишком высокая сложность. Вот вы все ржете. А потом идете за приставку и сажаете свои глаза. А у Ромки симулятор хоккея похлеще вашего. Какая графика, какие ощущения, какое управление. В этот раз конечно не повезло. Придется в следующем году таки включать чит-меню.
+12
-1
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