СКА забил 1 гол в большинстве в 10 последних играх плей-офф
СКА забил всего один гол в большинстве в шести играх серии с ЦСКА.
Команда тренера Романа Ротенберга уступила в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.
Единственный гол команды в большинстве в этой серии забил Валентин Зыков во втором матче.
Отметим, что в четырех играх серии с «Торпедо» СКА ни разу не забрасывал в большинстве.
Таким образом, в последних десяти матчах клуб реализовал численное преимущество только один раз.
А разговоры про пиво в пользу бедных.
Он технарь конечно,но бывало он терялся в таком хоккее,особенно с ЦСКА первые матчи
Но убрать Жафярова и Ожиганова полнейшая глупость. Про Гусева я написал уже. Да, может быть он действительно лишних килограммов набрал,но в большинстве хорош был. До последнего своего матча.
И так большинства не было,да и игра куда то пропало,никто не знал что с этой шайбой делать по большому счету,ЦСКА знал слабые стороны СКА и воспользовался.Только сломать этот ЦСКА можно было в бортах,на чистом льду СКА в классе проигрывал.
А потом подобранный им персонал.