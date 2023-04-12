Ротенберг о ЦСКА: «Не шучу, когда говорю, что это уровень лучших команд мира, лучших команд НХЛ»

Роман Ротенберг высказался о матчах с ЦСКА как об уровне лучших команд мира.

СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

– Сегодня впервые в плей-офф матч начал . В связи с чем была замена вратаря?

– Это объективная замена. Не буду рассказывать все детали, но у еще до начала сезона были серьезные травмы.

Он молодой вратарь 2000 года рождения, ему только 23 года. Он имеет огромное будущее.

Его пытались забрать у нас в Америку, мы этого не допустили. Он наш воспитанник и продолжает работать с нами. Знаем, как лучше подготовить его к сезону.

В плей-офф физическая готовность любого игрока выходит на первый план, особенно с таким соперником, как .

Я не шучу, когда говорю, что это уровень лучших команд мира, лучших команд . Это абсолютно так.

Очень плотная игра, нужно иметь лучшую физику. Для вратаря это тоже очень важно, чтобы вытащить все семь игр в серии и весь плей-офф, – сказал главный тренер СКА.