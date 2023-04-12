Ротенберг о ЦСКА: «Не шучу, когда говорю, что это уровень лучших команд мира, лучших команд НХЛ»

Теги ЦСКА СКА НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Владислав Подъяпольский Дмитрий Николаев Хоккей

Роман Ротенберг высказался о матчах с ЦСКА как об уровне лучших команд мира.

СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

– Сегодня впервые в плей-офф матч начал Владислав Подъяпольский. В связи с чем была замена вратаря?

– Это объективная замена. Не буду рассказывать все детали, но у Дмитрия Николаева еще до начала сезона были серьезные травмы.

Он молодой вратарь 2000 года рождения, ему только 23 года. Он имеет огромное будущее.

Его пытались забрать у нас в Америку, мы этого не допустили. Он наш воспитанник и продолжает работать с нами. Знаем, как лучше подготовить его к сезону.

В плей-офф физическая готовность любого игрока выходит на первый план, особенно с таким соперником, как ЦСКА.

Я не шучу, когда говорю, что это уровень лучших команд мира, лучших команд НХЛ. Это абсолютно так.

Очень плотная игра, нужно иметь лучшую физику. Для вратаря это тоже очень важно, чтобы вытащить все семь игр в серии и весь плей-офф, – сказал главный тренер СКА.

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34 комментария

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KSA1985
Посмотрел бы я, как СКА сыграло бы на равных с Эдмонтоном 🤣🤣🤣
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Гарик
Ротенберг в хоккее, это, как Путин в политике: оба тужились, но вся страна в дерьме
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Maxim Shumov
Ответ Maxim Shumov
Интересно, если СКА сыграли серию ПО с условным Бостоном, Мишки бы сумели пару матчей зацепить? Или система бы не оставила им ни единых шансов?
Еще один момент - «Его пытались забрать у нас в Америку, мы этого не допустили.»
А Рома в курсе, что этот вратарь - не совсем его собственность? Риторический вопрос, конечно.
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карабашка
Тоже юмор.
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Гекдениз Кардениз
Ответ artpal
Мишки в смысле Бостон, медведи))
да я понял)
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ProLL
Смешно. Даже лучший бомбардир КХЛ Яшкин в НХЛ никому не нужен был.
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_Абырвалг_
АХ-ХА-ХА , и ведь верит каналья ,что несет!
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Jovid Mirzoev
А мы уже поняли что это не шутки
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Sobachkin
Его пытались забрать у нас в Америку, мы этого не допустили ----- Пригрозили СВО? Видимо так.... Тем более теперь он невыездной до 30 лет... и ждать повестки должен
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artpal
Ответ Гекдениз Кардениз
У тебя опечатка в слове Мешки , ну то что рома болезненный уже давно понятно он после просомтра своих матчей пусть включит Нхл топ клубы и посмотрит как там шайба ходит и как там спец бригады катают так что просто удивляешься что так можно
Мишки в смысле Бостон, медведи))
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Sobachkin
Лучшие команды NHL.... Вашингтон мимо плейофф, Питсбург на грани и видимо тоже мимо. Бостон тащит! Снова интрига в плоффе! А в KHL Рома? ЦСКА - СКА предсказуемо уже с начала чемпа! Какой блин уровень и какая интрига? СКА снова пропылесосит чемп и снова тот же итог. Где в NHL глава федерации и клуба, стоит на мостике? НЕ позорился же. При Медведеве не было такого, что КХЛ местечковая и карманная лига, а теперь, даже в финале чуть не сошлись команды Газпрома (Авангард и СКА). Просто цирк!
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Nissan 0123
по скоростям и те, и те болтались бы на уровне Чикаго, Аризоны и Анахайма.
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Jan Paskel
Вчера был сыгран первый матч чемпионата Боливии по хоккею. Президент команды Эсмеральда Токонес после матча заявил, что в принципе уровень хоккея соответствует НХЛ. Потому что то, что сотворил Герардо Ибаньес Хурадо не доступно условному Сидни Кросби - он забил гол шайбой на растаявшем льду ногой. Попробуйте повторите!
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Гекдениз Кардениз
Ответ Дмитрий Раткович
Я сомневаюсь что до уровня Аризоны хотя бы дотягиваете
Там любой Анахайм вынесет этого маникена о чем говорить
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Сергей Орлов
Неиронично думаю, что он, натурально, ЗПР.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Maxim Shumov
Интересно, если СКА сыграли серию ПО с условным Бостоном, Мишки бы сумели пару матчей зацепить? Или система бы не оставила им ни единых шансов?
У тебя опечатка в слове Мешки , ну то что рома болезненный уже давно понятно он после просомтра своих матчей пусть включит Нхл топ клубы и посмотрит как там шайба ходит и как там спец бригады катают так что просто удивляешься что так можно
+12
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J-12
человек даже признавать ошибки не может, а с этого и начинается работа над собой. Хотя что этот мажорик о работе то знает
+1
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Мансур Абдрахимов
Верю ему!!! У него стаж...опыт ..года...
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Смеющийся Баварец
Николаев, беги в НХЛ, спасайся! Не доверяй Йозе Марино!
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Стас Игоревич
Я не дурак. А вот теперь шучу.
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Кеша
Крышку сорвало у парня от горя . Такими словами еще не разбрасывался ни один российский и советский тренер. Скажи проще , что ты облажался со своей системой и ты не тренер .
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Иван Колгашкин
Сегодня вся страна более за ЦСКА! С победой болельщиков и удачи в дальнейшем)
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Snow11
Интересно , что он курит??? Я то же так хочу)))
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Эдик Горбачёв
ПАЛАТА №6 !!!
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Maxim Shumov
Интересно, если СКА сыграли серию ПО с условным Бостоном, Мишки бы сумели пару матчей зацепить? Или система бы не оставила им ни единых шансов?
+49
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