Ротенберг о ЦСКА: «Не шучу, когда говорю, что это уровень лучших команд мира, лучших команд НХЛ»
Роман Ротенберг высказался о матчах с ЦСКА как об уровне лучших команд мира.
СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.
– Сегодня впервые в плей-офф матч начал Владислав Подъяпольский. В связи с чем была замена вратаря?
– Это объективная замена. Не буду рассказывать все детали, но у Дмитрия Николаева еще до начала сезона были серьезные травмы.
Он молодой вратарь 2000 года рождения, ему только 23 года. Он имеет огромное будущее.
Его пытались забрать у нас в Америку, мы этого не допустили. Он наш воспитанник и продолжает работать с нами. Знаем, как лучше подготовить его к сезону.
В плей-офф физическая готовность любого игрока выходит на первый план, особенно с таким соперником, как ЦСКА.
Я не шучу, когда говорю, что это уровень лучших команд мира, лучших команд НХЛ. Это абсолютно так.
Очень плотная игра, нужно иметь лучшую физику. Для вратаря это тоже очень важно, чтобы вытащить все семь игр в серии и весь плей-офф, – сказал главный тренер СКА.
А Рома в курсе, что этот вратарь - не совсем его собственность? Риторический вопрос, конечно.