Салливан о 2:5 от «Чикаго»: «В НХЛ любой может обыграть кого угодно. Такова реальность. Между победой и поражением очень тонкая грань»

Теги Питтсбург Чикаго НХЛ Майк Салливан Хоккей

Майк Салливан высказался о поражении «Питтсбурга» от «Чикаго» (2:5).

«В этой лиге любой может обыграть кого угодно. Такова реальность.

Между победой и поражением очень тонкая грань. Ты должен быть на высоте каждый вечер. Если это не так, ты рискуешь проиграть», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Салливан.

Поражение от «Чикаго» привело к тому, что «Пингвинс» нужно надеяться на победу «Монреаля» над «Айлендерс» в основное время и самим побеждать «Коламбус» в заключительной игре сезона, чтобы выйти в плей-офф.

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9 комментариев

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alex023
Что ни говори, но влететь аутсайдеру в решающий момент сезона - это абсолютно непозволительно.
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борецЗАнеСправедливость
Физрук
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sk0208827
Хэкстолл аут!
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internazionale_nerazzurri
Такое себе оправдание честно сказать…
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ABarca777
В отставку после такого "успеха". 81 игра под хвост. Аутсайдера не смогли обыграть! Позор!
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Дима33
Такой обсэр, конечно как с Чикаго не допустим,эпичный пролет мимо кассы
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j-rich
Салливану надо сказать спасибо за 2 кубка и до свидания. А хекстолла желательно вдогонку закидать коричневой субстанцией
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Сергей Орлов
Перевод на русский: Мы обосрались.
+5
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+5
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Rialto
Пошёл ты на хрен Майк, и Рона с дырявыми Джарри и ДеСмитом прихвати.
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-2
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