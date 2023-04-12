Салливан о 2:5 от «Чикаго»: «В НХЛ любой может обыграть кого угодно. Такова реальность. Между победой и поражением очень тонкая грань»

Майк Салливан высказался о поражении «Питтсбурга» от «Чикаго» (2:5).

«В этой лиге любой может обыграть кого угодно. Такова реальность.

Между победой и поражением очень тонкая грань. Ты должен быть на высоте каждый вечер. Если это не так, ты рискуешь проиграть», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Салливан.

Поражение от «Чикаго» привело к тому, что «Пингвинс» нужно надеяться на победу «Монреаля» над «Айлендерс» в основное время и самим побеждать «Коламбус» в заключительной игре сезона, чтобы выйти в плей-офф.

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