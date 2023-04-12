Малкин о поражении от «Чикаго»: «Нет слов. Мы должны были выиграть. Это был важнейший матч»

Евгений Малкин высказался о поражении «Питтсбурга» от «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард « » забросил одну из двух шайб своей команды в матче с «Блэкхокс» (2:5) и завершил его с полезностью «минус 4».

Поражение в сегодняшнем матче привело к тому, что «Пингвинс» нужно надеяться на победу «Монреаля» над «Айлендерс» в основное время и самим побеждать «Коламбус» в заключительной игре сезона, чтобы выйти в плей-офф.

«Это тяжко. Нет слов. Дома мы должны были выиграть.

Мы понимаем, насколько важной была эта игра. Это был важнейший матч», – сказал Малкин после игры.

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