Малкин о поражении от «Чикаго»: «Нет слов. Мы должны были выиграть. Это был важнейший матч»

Теги Питтсбург Чикаго Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин высказался о поражении «Питтсбурга» от «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» забросил одну из двух шайб своей команды в матче с «Блэкхокс» (2:5) и завершил его с полезностью «минус 4». 

Поражение в сегодняшнем матче привело к тому, что «Пингвинс» нужно надеяться на победу «Монреаля» над «Айлендерс» в основное время и самим побеждать «Коламбус» в заключительной игре сезона, чтобы выйти в плей-офф. 

«Это тяжко. Нет слов. Дома мы должны были выиграть.

Мы понимаем, насколько важной была эта игра. Это был важнейший матч», – сказал Малкин после игры. 

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5 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ Adeen
А они бы встретились с Бостоном? Разве система не поменялась?
Если 2-е место wild card, то да.
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Фанат Ференцвароша
Ответ Mikl_5555
им повезло, что избежали унижения от медведей в 1/8
Да там не факт что Флорида выиграет последнюю игру. Там сильная Каролина в соперниках, которая хочет обеспечить себе 1 место в столичном дивизионе, чтоб не играть против Рейнджерс или НД в первом же раунде. Я честно говоря думал, что Питтсбург как раз 7 и займет, с учётом последних игр с двумя худшими командами лиги. А Флорида уже в матче с Торонто обеспечит место в вайлкарде.
Но вышло, как вышло. Схемам Ламберта жутко фартануло. Теперь Айлы - самый вероятный претендент на 7 место
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yura.o
Ответ Mikl_5555
им повезло, что избежали унижения от медведей в 1/8
все равно жалко. пару то матчей могли бы зацепить.
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Adeen
Ответ Mikl_5555
им повезло, что избежали унижения от медведей в 1/8
А они бы встретились с Бостоном? Разве система не поменялась?
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Mikl_5555
им повезло, что избежали унижения от медведей в 1/8
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