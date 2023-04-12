Квартальнов о контракте с минским «Динамо»: «На год основное соглашение и еще опция на два года. Аналогично и со сборной Беларуси»

Теги Дмитрий Квартальнов Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Дмитрий Квартальнов высказался о своем контракте с минским «Динамо».

«Все прошло быстро, все нормально. Общались, договорились, подписали контракт. Он подразумевает срок работы до трех лет. На год основное соглашение и еще опция на два года со стороны меня и команды.

Аналогично и со сборной Беларуси. Если ты тренер «Динамо», то работаешь на таких же условиях в сборной страны», – сказал главный тренер минского «Динамо» Квартальнов.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crispymousse
Квартал давно не работал с командами, у которых бюджет 2 фантика. Интересно будет посмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Волк16
выгонят в середине сезона это недоразумение!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий