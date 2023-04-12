Квартальнов о контракте с минским «Динамо»: «На год основное соглашение и еще опция на два года. Аналогично и со сборной Беларуси»

Дмитрий Квартальнов высказался о своем контракте с минским «Динамо».

«Все прошло быстро, все нормально. Общались, договорились, подписали контракт. Он подразумевает срок работы до трех лет. На год основное соглашение и еще опция на два года со стороны меня и команды.

Аналогично и со сборной Беларуси. Если ты тренер «Динамо», то работаешь на таких же условиях в сборной страны», – сказал главный тренер минского «Динамо» Квартальнов.