Квартальнов о минском «Динамо»: «Контракт подразумевает 3 года. Не буду заявлять о Кубке Гагарина, но только попадание в плей-офф никого не устроит»

Дмитрий Квартальнов заявил, что пришел в минское «Динамо» надолго и с серьезными целями.

Сегодня клуб объявил о заключении со специалистом однолетнего контракта.

– Дмитрий Вячеславович, я рад, что вы нашли новую команду и теперь будете работать в минском « ». Какие перспективы?

– Самые радужные. Я рад вернуться к работе. Хороший клуб, хорошая минская молодежь. Можно подобрать нужных иностранцев. Посмотрим… Работы впереди полно, но пока многое не скажешь, только эмоции. Пока только положительные эмоции.

Прекрасный город, в полном порядке инфраструктура команды. Я понимаю, что впереди много труда и нужно будет создать команду, поднимать минских ребят на новый уровень, доверять им и готовить.

Но я по работе соскучился, ее не боюсь. И мы должны будем сработаться.

– Официально это контракт на один сезон?

– Скажу так – он подразумевает три года.

– То есть вы работаете вдолгую. Молодежь можно поднять за это время?

– В общем-то, да.

– Какие цели перед вами поставили в «Динамо»? Вот когда Андрей Разин пришел в «Металлург», ему сказали, что он за два года должен взять Кубок Гагарина. Или вы просто пришли, чтобы поднимать молодежь?

– Я думаю, что результат тоже будет стоять на важном месте. Руководители минского «Динамо» даже в интервью говорят, что клуб должен не только попадать в плей-офф, но проходить дальше первого раунда. Это совершенно очевидная цель.

Не буду сейчас произносить такие громкие слова, как « », но мы должны создать конкурентоспособную команду и, может быть, идти даже за кубком. Все это будет в работе. И поверьте, в клубе все хотят двигаться дальше. Не могу сказать, что кого-то устроит попадание только в плей-офф. Наверное, нет, – сказал .