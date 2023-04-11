Квартальнов о минском «Динамо»: «Контракт подразумевает 3 года. Не буду заявлять о Кубке Гагарина, но только попадание в плей-офф никого не устроит»
Дмитрий Квартальнов заявил, что пришел в минское «Динамо» надолго и с серьезными целями.
Сегодня клуб объявил о заключении со специалистом однолетнего контракта.
– Дмитрий Вячеславович, я рад, что вы нашли новую команду и теперь будете работать в минском «Динамо». Какие перспективы?
– Самые радужные. Я рад вернуться к работе. Хороший клуб, хорошая минская молодежь. Можно подобрать нужных иностранцев. Посмотрим… Работы впереди полно, но пока многое не скажешь, только эмоции. Пока только положительные эмоции.
Прекрасный город, в полном порядке инфраструктура команды. Я понимаю, что впереди много труда и нужно будет создать команду, поднимать минских ребят на новый уровень, доверять им и готовить.
Но я по работе соскучился, ее не боюсь. И мы должны будем сработаться.
– Официально это контракт на один сезон?
– Скажу так – он подразумевает три года.
– То есть вы работаете вдолгую. Молодежь можно поднять за это время?
– В общем-то, да.
– Какие цели перед вами поставили в «Динамо»? Вот когда Андрей Разин пришел в «Металлург», ему сказали, что он за два года должен взять Кубок Гагарина. Или вы просто пришли, чтобы поднимать молодежь?
– Я думаю, что результат тоже будет стоять на важном месте. Руководители минского «Динамо» даже в интервью говорят, что клуб должен не только попадать в плей-офф, но проходить дальше первого раунда. Это совершенно очевидная цель.
Не буду сейчас произносить такие громкие слова, как «Кубок Гагарина», но мы должны создать конкурентоспособную команду и, может быть, идти даже за кубком. Все это будет в работе. И поверьте, в клубе все хотят двигаться дальше. Не могу сказать, что кого-то устроит попадание только в плей-офф. Наверное, нет, – сказал Квартальнов.
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