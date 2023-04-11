Дмитрий Квартальнов: «Очень рад возглавить сборную Беларуси – это шаг вперед. Уверен, мы поработаем очень плодотворно»

Дмитрий Квартальнов сообщил, что очень рад возглавить сборную Беларуси.

– Насколько было важно для вас получить оба поста главного тренера – в « » и сборной ?

– Конечно, я рассматривал это предложение комплексно. Мне хотелось возглавить не только «Динамо», но и национальную команду. Для меня очень интересно выйти на международный уровень в качестве главного тренера сборной. И здорово, что совсем скоро мне такая возможность представится: в мае у нас будет целое турне с большим количеством матчей против сборной России.

Безусловно, я очень рад возглавить сборную – это шаг вперед. Понятно, что сейчас выступление на международной арене для сборной Беларуси, как и для российской команды, ограничено. Но все равно это рано или поздно закончится. И тогда на международную арену вернется сильная, конкурентоспособная сборная Беларуси. Уверен, что мы поработаем очень плодотворно.

– В «Динамо» и национальной сборной в последние годы делается акцент на развитии молодых белорусских игроков. Насколько это соответствует вашему видению хоккея?

– В каждой команде, в которой я работал, нам удавалось открывать новые лица для мирового хоккея. Эти ребята по сей день на слуху и являются лидерами своих клубов в и .

Взращивать молодых хоккеистов для меня не ново. А в сборной Беларуси и «Динамо» мы еще больше внимания будем уделять тому, чтобы молодые белорусы развивались и получали возможность сыграть в главной команде. Я сам понимаю, что для многих мальчишек сыграть за сборную значит очень много. Думаю, что мы продолжим двигаться в данном направлении и даже еще больше углубимся в этот процесс.

– С какими чувствами собираетесь в Минск? Ведь уже через несколько дней стартует сбор национальной команды, и вам предстоит дебют на уровне сборных...

– Минск — прекрасный город. Я с удовольствием всегда приезжал в столицу Беларуси. И самое главное, что тут есть все условия для работы. Думаю, что многие клубы и сборные могут позавидовать нашей команде в этом. Нет никаких ограничений в плане развития и подготовки хоккеистов. Конечно, я не работал уже год. Но думаю, что через пару дней тренировок войду в тонус, – сказал .