Дмитрий Квартальнов: «Очень рад возглавить сборную Беларуси – это шаг вперед. Уверен, мы поработаем очень плодотворно»

Теги Сборная России по хоккею Дмитрий Квартальнов НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск ФХБ КХЛ Хоккей

Дмитрий Квартальнов сообщил, что очень рад возглавить сборную Беларуси.

– Насколько было важно для вас получить оба поста главного тренера – в «Динамо» и сборной Беларуси?

– Конечно, я рассматривал это предложение комплексно. Мне хотелось возглавить не только «Динамо», но и национальную команду. Для меня очень интересно выйти на международный уровень в качестве главного тренера сборной. И здорово, что совсем скоро мне такая возможность представится: в мае у нас будет целое турне с большим количеством матчей против сборной России.

Безусловно, я очень рад возглавить сборную – это шаг вперед. Понятно, что сейчас выступление на международной арене для сборной Беларуси, как и для российской команды, ограничено. Но все равно это рано или поздно закончится. И тогда на международную арену вернется сильная, конкурентоспособная сборная Беларуси. Уверен, что мы поработаем очень плодотворно.

– В «Динамо» и национальной сборной в последние годы делается акцент на развитии молодых белорусских игроков. Насколько это соответствует вашему видению хоккея?

– В каждой команде, в которой я работал, нам удавалось открывать новые лица для мирового хоккея. Эти ребята по сей день на слуху и являются лидерами своих клубов в НХЛ и КХЛ.

Взращивать молодых хоккеистов для меня не ново. А в сборной Беларуси и «Динамо» мы еще больше внимания будем уделять тому, чтобы молодые белорусы развивались и получали возможность сыграть в главной команде. Я сам понимаю, что для многих мальчишек сыграть за сборную значит очень много. Думаю, что мы продолжим двигаться в данном направлении и даже еще больше углубимся в этот процесс.

– С какими чувствами собираетесь в Минск? Ведь уже через несколько дней стартует сбор национальной команды, и вам предстоит дебют на уровне сборных...

– Минск — прекрасный город. Я с удовольствием всегда приезжал в столицу Беларуси. И самое главное, что тут есть все условия для работы. Думаю, что многие клубы и сборные могут позавидовать нашей команде в этом. Нет никаких ограничений в плане развития и подготовки хоккеистов. Конечно, я не работал уже год. Но думаю, что через пару дней тренировок войду в тонус, – сказал Квартальнов.

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