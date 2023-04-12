Матчи финала Кубка Харламова в Омске пройдут на арене академии «Авангарда», вмещающей 1200 зрителей. Так захотели игроки «ястребов»

Матчи финала Кубка Харламова в Омске пройдут не на арене «Авангарда», а на катке академии.

« » встретятся с «Чайкой» в решающей серии плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

Матчи будут проходить не на 12-тысячной , а на арене академии, вмещающей 1200 зрителей.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун, такое пожелание высказали сами игроки «ястребов».

Финал Кубка Харламова стартует 15 апреля.