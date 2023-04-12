Матчи финала Кубка Харламова в Омске пройдут на арене академии «Авангарда», вмещающей 1200 зрителей. Так захотели игроки «ястребов»

Теги Авангард болельщики КХЛ МХЛ G-Drive Арена Чайка Омские Ястребы Кубок Харламова Хоккей

Матчи финала Кубка Харламова в Омске пройдут не на арене «Авангарда», а на катке академии.

«Омские Ястребы» встретятся с «Чайкой» в решающей серии плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги. 

Матчи будут проходить не на 12-тысячной G-Drive Арене, а на арене академии, вмещающей 1200 зрителей. 

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун, такое пожелание высказали сами игроки «ястребов». 

Финал Кубка Харламова стартует 15 апреля. 

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6 комментариев

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Ilya63
Ответ Ivan Juniorovich
Из-за таких взглядов на спорт в России вся система стремная, потому что люди переживают за результат (какой-то кубок хер знает чего, выигрыш которого ничего не дает вообще) нежели переживать за красивое и яркое шоу + популяризация. Чем больше левых людей придет, тем лучше. Но нет, только настоящие "ФАНАТЫ" заслуживают увидеть матчи финала МХЛ, самим то не смешно?) Короче грамотным шагом было бы играть на большой арене и устроить шоу, распиарить везде. А уж если это сами игроки попросили, то это вообще стыдоба, в НХЛ они как собираются играть? мб Монреаль в Омск в академию переедет, чтоб им удобно было? А если не ставят цели играть в НХЛ, то зачем вообще в хоккей играют? Сюр.
Блин, ну вообще да - игроки хотят победить! Ну вот представьте, что вы, к примеру, капитан команды Холодилин, буквально недавно вывели в финал команду голом в ОТ. И вот вам предлагают в этом финале играть не на привычной поляне, где ты знаешь отскоки от бортов (вы же не думали, что преимущество своей площадки это только болельщики?), где раздевалки и всё-всё привычно, знакомо, возможно даже (хоккеисты ведь суеверны) фартово - до финала ведь дошли! Так вот, играть ради каких-то не относящихся к завоеванию кубка причин - на Арене-Омск. Вы бы согласились?

А про левых людей и "только настоящие фанаты..." - это вы придумали, в новости такого нет )
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Раменки за Динамо
У хоккеистов комплексы играть перед большим числом зрителей? Давайте ещё сделайте начало матчей в 10 утра по местному времени.
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Ыжык
Ответ Ivan Juniorovich
Из-за таких взглядов на спорт в России вся система стремная, потому что люди переживают за результат (какой-то кубок хер знает чего, выигрыш которого ничего не дает вообще) нежели переживать за красивое и яркое шоу + популяризация. Чем больше левых людей придет, тем лучше. Но нет, только настоящие "ФАНАТЫ" заслуживают увидеть матчи финала МХЛ, самим то не смешно?) Короче грамотным шагом было бы играть на большой арене и устроить шоу, распиарить везде. А уж если это сами игроки попросили, то это вообще стыдоба, в НХЛ они как собираются играть? мб Монреаль в Омск в академию переедет, чтоб им удобно было? А если не ставят цели играть в НХЛ, то зачем вообще в хоккей играют? Сюр.
Абсолютно верно. Все давным-давно забыли что хоккей должен быть для зрителей. Все думают как удобней хоккеистам.
+4
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Booligan
То есть это игроки решают?
+1
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Ivan Juniorovich
Из-за таких взглядов на спорт в России вся система стремная, потому что люди переживают за результат (какой-то кубок хер знает чего, выигрыш которого ничего не дает вообще) нежели переживать за красивое и яркое шоу + популяризация. Чем больше левых людей придет, тем лучше. Но нет, только настоящие "ФАНАТЫ" заслуживают увидеть матчи финала МХЛ, самим то не смешно?)

Короче грамотным шагом было бы играть на большой арене и устроить шоу, распиарить везде. А уж если это сами игроки попросили, то это вообще стыдоба, в НХЛ они как собираются играть? мб Монреаль в Омск в академию переедет, чтоб им удобно было? А если не ставят цели играть в НХЛ, то зачем вообще в хоккей играют?

Сюр.
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Игорь Климов
Омские Ястребы удачи и победы!
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