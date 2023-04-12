Матчи финала Кубка Харламова в Омске пройдут на арене академии «Авангарда», вмещающей 1200 зрителей. Так захотели игроки «ястребов»
Матчи финала Кубка Харламова в Омске пройдут не на арене «Авангарда», а на катке академии.
«Омские Ястребы» встретятся с «Чайкой» в решающей серии плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.
Матчи будут проходить не на 12-тысячной G-Drive Арене, а на арене академии, вмещающей 1200 зрителей.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун, такое пожелание высказали сами игроки «ястребов».
Финал Кубка Харламова стартует 15 апреля.
А про левых людей и "только настоящие фанаты..." - это вы придумали, в новости такого нет )
Короче грамотным шагом было бы играть на большой арене и устроить шоу, распиарить везде. А уж если это сами игроки попросили, то это вообще стыдоба, в НХЛ они как собираются играть? мб Монреаль в Омск в академию переедет, чтоб им удобно было? А если не ставят цели играть в НХЛ, то зачем вообще в хоккей играют?
Сюр.