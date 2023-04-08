Молодежки «Авангарда» и «Торпедо» сыграют в финале Кубка Харламова. Восточный финал состоится впервые с 2010 года

Теги Авангард Торпедо МХЛ Чайка Омские Ястребы Кубок Харламова Хоккей

«Омские Ястребы» и «Чайка» сыграют в финале плей-офф МХЛ

«Омские Ястребы» обыграли СКА-1946 (4:3 ОТ, 3-1 в серии) в четвертом матче полуфинальной серии и в третий раз в своей истории вышли в финал розыгрыша Кубка Харламова.

В прошлый раз две Восточные команды играли в финале Кубка Харламова в первом сезоне МХЛ 2009/2010. Тогда между собой сошлись «Стальные Лисы» и «Кузнецкие Медведи».

«Омские Ястребы» и «Чайка» ни разу не встречались между собой в плей-офф.

Обе команды выигрывали Кубок Харламова. Нижегородцы сделали это в сезоне-2014/2015, а омичи завоевывали трофей два раза подряд – в 2012 и 2013 годах.

Финальная серия начнется 15 апреля.

7 комментариев

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Дядя Федор Макларен
Ну что ж... Пернатому финалу быть.. Господа орнитологи, какие прогнозы?)))
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Booligan
Для тупых объясните
1) есть ли там полноценное деление на конференции? Насколько знаю, больше игр было только внутри команд из одного дивизиона
2) кто и зачем догадался перемешать команды в полуфинале?
0
-1
-1
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Den Sh
Ястребы-красавцы! Соперник силен, но вы сильнее! Вперёд за кубком!
0
0
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Dundee
Будет интересно. Чайка мощно провела подуфинальную серию. Удачи в финале.
+2
0
+2
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Большое сердце Неймара
победы ястребам!
+11
-2
+9
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Иван Обрубов
ВПЕРЁД ЧАЙКА!
+12
-3
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BlackHen
Возможное возможно!
+3
0
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