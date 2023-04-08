Молодежки «Авангарда» и «Торпедо» сыграют в финале Кубка Харламова. Восточный финал состоится впервые с 2010 года
«Омские Ястребы» и «Чайка» сыграют в финале плей-офф МХЛ
«Омские Ястребы» обыграли СКА-1946 (4:3 ОТ, 3-1 в серии) в четвертом матче полуфинальной серии и в третий раз в своей истории вышли в финал розыгрыша Кубка Харламова.
В прошлый раз две Восточные команды играли в финале Кубка Харламова в первом сезоне МХЛ 2009/2010. Тогда между собой сошлись «Стальные Лисы» и «Кузнецкие Медведи».
«Омские Ястребы» и «Чайка» ни разу не встречались между собой в плей-офф.
Обе команды выигрывали Кубок Харламова. Нижегородцы сделали это в сезоне-2014/2015, а омичи завоевывали трофей два раза подряд – в 2012 и 2013 годах.
Финальная серия начнется 15 апреля.
1) есть ли там полноценное деление на конференции? Насколько знаю, больше игр было только внутри команд из одного дивизиона
2) кто и зачем догадался перемешать команды в полуфинале?