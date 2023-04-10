20-летний защитник «Торпедо» Конюшков переведен в состав «Чайки» перед финалом Кубка Харламова
Богдан Конюшков может сыграть за «Чайку» в финальной серии Кубка Харламова.
20-летний защитник переведен в состав молодежной команды «Торпедо», которая сыграет с «Омскими Ястребами» в финале МХЛ.
В нынешнем сезоне Богдан Конюшков набрал 25 (2+23) очков при полезности «плюс 1» в 64 матчах за «Торпедо» в Фонбет чемпионате КХЛ. Среднее игровое время – 20:42.
В плей-офф хоккеист сыграл 10 игр и записал на свой счет 5 (0+5) баллов при полезности «минус 5». Среднее игровое время – 24:20.
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