20-летний защитник «Торпедо» Конюшков переведен в состав «Чайки» перед финалом Кубка Харламова

Теги Торпедо КХЛ МХЛ Чайка Омские Ястребы Кубок Харламова Богдан Конюшков Хоккей

Богдан Конюшков может сыграть за «Чайку» в финальной серии Кубка Харламова.

20-летний защитник переведен в состав молодежной команды «Торпедо», которая сыграет с «Омскими Ястребами» в финале МХЛ.

В нынешнем сезоне Богдан Конюшков набрал 25 (2+23) очков при полезности «плюс 1» в 64 матчах за «Торпедо» в Фонбет чемпионате КХЛ. Среднее игровое время – 20:42.

В плей-офф хоккеист сыграл 10 игр и записал на свой счет 5 (0+5) баллов при полезности «минус 5». Среднее игровое время – 24:20.

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3 комментария

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Габорик
Надо в ответ Ткачева отправить в ОЯ, он внешне вполне за ровесника сойдёт, может никто и не заметит :)
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Dundee
Пошумим .. я) 👊🔥Должны брать финал ✊
+2
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ser7777
Богдан здорово отыграл сезон за Торпедо. Для Чайки это усиление.
+3
0
+3
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