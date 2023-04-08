«Чайка» в 3-й раз вышла в финал Кубка Харламова, выбив «Локо» (3-0). 4200 зрителей посетили 3-й матч в Нижнем Новгороде
«Чайка» в 3-й раз вышла в финал Кубка Харламова, выбив «Локо» (3-0)
Молодежная команда «Торпедо» обыграла молодежку «Локомотива» (2:1) в третьем матче полуфинальной серии.
Автором победной шайбы стал Артем Мисников, вратарь Лоренс Зинаддин отразил 43 броска из 44. На матче присутствовали 4200 зрителей.
Ранее «Чайка» играла в финалах розыгрыша Кубка Харламова в 2015 (победила «СКА-1946») и 2016 (уступила «Локо») годах.
Соперником нижегородцев в финале станет победитель серии «Омские Ястребы» – «СКА-1946» (2-1 после трех игр). Финальная серия стартует 15 апреля.
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