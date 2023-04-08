«Чайка» в 3-й раз вышла в финал Кубка Харламова, выбив «Локо» (3-0). 4200 зрителей посетили 3-й матч в Нижнем Новгороде

«Чайка» в 3-й раз вышла в финал Кубка Харламова, выбив «Локо» (3-0)

Молодежная команда « » обыграла молодежку « » (2:1) в третьем матче полуфинальной серии.

Автором победной шайбы стал Артем Мисников, вратарь отразил 43 броска из 44. На матче присутствовали 4200 зрителей.

Ранее « » играла в финалах розыгрыша Кубка Харламова в 2015 (победила «СКА-1946») и 2016 (уступила «Локо») годах.

Соперником нижегородцев в финале станет победитель серии «Омские Ястребы» – «СКА-1946» (2-1 после трех игр). Финальная серия стартует 15 апреля.