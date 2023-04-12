«Баффало» не вышел в плей-офф в 12-м сезоне подряд, обновив антирекорд НХЛ

« » проиграл «Нью-Джерси» (2:6) и лишился шансов на участие в Кубке Стэнли.

После 80 матчей чемпионата «Сэйбрс» с 87 очками занимают на Востоке 4-е место в зоне wild card, но уже не смогут опередить ни «Айлендерс», ни «Питтсбург».

Ранее сегодня wild card на Востоке получила «Флорида».

«Баффало» не вышел в плей-офф в 12-м сезоне подряд. Последнее участие в кубковых матчах пришлось на 2011 год. Клуб продолжает обновлять антирекордную серию невыходов в плей-офф в истории НХЛ.

Второе место в этом рейтинге делят серии «Флориды» (10 сезонов с 2001 по 2011 год) и «Эдмонтона» (10 сезонов с 2007 по 2016 год).