«Баффало» не вышел в плей-офф в 12-м сезоне подряд, обновив антирекорд НХЛ

Теги Баффало Кубок Стэнли НХЛ рекорды Дон Грэнато Хоккей

«Баффало» проиграл «Нью-Джерси» (2:6) и лишился шансов на участие в Кубке Стэнли.

После 80 матчей чемпионата НХЛ «Сэйбрс» с 87 очками занимают на Востоке 4-е место в зоне wild card, но уже не смогут опередить ни «Айлендерс», ни «Питтсбург».

Ранее сегодня wild card на Востоке получила «Флорида».

«Баффало» не вышел в плей-офф в 12-м сезоне подряд. Последнее участие в кубковых матчах пришлось на 2011 год. Клуб продолжает обновлять антирекордную серию невыходов в плей-офф в истории НХЛ.

Второе место в этом рейтинге делят серии «Флориды» (10 сезонов с 2001 по 2011 год) и «Эдмонтона» (10 сезонов с 2007 по 2016 год). 

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8 комментариев

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Сульшер жги!
Ответ Вадим Сидоров
Ген.менеджер видимо хочет прервать серию в следующем сезоне, иначе был бы активнее в дедлайн.
а вы смотрю активны только языком чесать
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Евгений Белоус
ну парни показали что могут не только сливать, что есть яйца.
скриньте, на следующий год на востоке займут с 3-6 место.
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Иван Павлов
По сути, реальная проблема только во вратарской линии. Сейчас доверились Ливаю, но сомневаюсь, что в следующий сезон он вступит в качестве стартера. Интересно, будут ли что-то предпринимать летом. Можно побороться за Джарри.
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Дима Миронов
Ответ kostya187
В следующем году выйдут. Прогресс команды в последние годы виден. Вратарскую бригаду усилить к следующему сезону.
вместо Оттавы?) 13 подряд будет соперники сильны
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Russia-nn
Это было близко как никогда в последние годы, команда молодая, себя еще точно покажут
+3
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+3
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Iker El Santo
в этом сезоне было очень близко. найдут толкового кипера, укрепят защиту и можно будет уже побороться за что-то большее
+2
-1
+1
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kostya187
В следующем году выйдут. Прогресс команды в последние годы виден. Вратарскую бригаду усилить к следующему сезону.
+10
-2
+8
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Вадим Сидоров
Ген.менеджер видимо хочет прервать серию в следующем сезоне, иначе был бы активнее в дедлайн.
+4
0
+4
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