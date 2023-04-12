«Флорида» вышла в плей-офф в 4-м сезоне подряд

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Хоккей

«Флорида» гарантировала себе участие в Кубке Стэнли.

Это случилось после того, как «Питтсбург» проиграл в матче чемпионата НХЛ «Чикаго» (2:5), а «Баффало» – «Нью-Джерси» (2:6).

После 81 игры «пантеры» с 92 очками обеспечили себе wild card, на оставшуюся путевку на Востоке претендуют «Айлендерс» и «Питтсбург».

«Флорида» вышла в плей-офф в 4-м сезоне подряд.

В прошлом розыгрыше «пантеры» проиграли во втором раунде «Тампе» (0-4).

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10 комментариев

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Бррр Холодно
нк вот.я же говорил что пенсы отвалятся
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Дмитрий Михайлов
Если у трех команд одинаковое количество очков, какой показатель смотрят?
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Rikishi
Ответ Конифеев
Буффало еще не вылетел что ли?
сабли точно все. Максимум могут сравняться по очкам с айлендерс, но у них меньше побед в основное время - это главный дополнительный показатель.

В свою очередь у флориды больше побед в основное время, чем у пингвинов, поэтому она точно прошла.
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Камаз Отходов
На тоненького.
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Smiling Mascotey
Ответ VintDV
Мои поздравления!!! Молодцы что доконца бились!!!
Воздалось за все неудачи в этом проблемном сезоне)
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Конифеев
Ответ хОКкейный батя
К сожалению клинки всё
А, исправили.
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хОКкейный батя
Ответ Конифеев
Буффало еще не вылетел что ли?
К сожалению клинки всё
+1
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+1
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VintDV
Мои поздравления!!! Молодцы что доконца бились!!!
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+2
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VintDV
Ответ Конифеев
Буффало еще не вылетел что ли?
Вылетели вроде.
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Конифеев
Буффало еще не вылетел что ли?
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