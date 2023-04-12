«Флорида» вышла в плей-офф в 4-м сезоне подряд.

«Флорида» гарантировала себе участие в Кубке Стэнли.

Это случилось после того, как «Питтсбург» проиграл в матче чемпионата «Чикаго» (2:5), а «Баффало» – «Нью-Джерси» (2:6).

После 81 игры «пантеры» с 92 очками обеспечили себе wild card, на оставшуюся путевку на Востоке претендуют «Айлендерс» и «Питтсбург».

« » вышла в плей-офф в 4-м сезоне подряд.

В прошлом розыгрыше «пантеры» проиграли во втором раунде «Тампе» (0-4).