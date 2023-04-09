«Айлендерс», «Флорида», «Питтсбург» и «Баффало» одержали победы и продолжают борьбу за 2 места в плей-офф на Востоке

Теги Питтсбург Айлендерс Баффало Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Айлендерс», «Флорида», «Питтсбург» и «Баффало» продолжают борьбу за выход в плей-офф

Все 4 команды сегодня выиграли. 

«Баффало» вырвал победу у «Каролины» (4:3), «Питтсбург» был сильнее «Детройта» (5:1), «Флорида» одолела «Вашингтон» (4:2), «Айлендерс» засушили «Филадельфию» (4:0). 

«Пантерс» и «Айлендерс» лидируют в гонке за 2 места wild card от Восточной конференции (91 очко после 80 игр).

У «Питтсбурга» 90 очков в 80 играх (при этом в случае равенства очков «пингвины» уступят текущим лидерам из-за меньшего числа побед в основное время), у «Баффало» – 85 в 78. 

В заключительных матчах «Флорида» сыграет с «Торонто» и «Каролиной» (дома), «Айлендерс» – с «Вашингтоном» (в гостях) и «Монреалем (дома), «Питтсбург» – с «Чикаго» (дома) и «Коламбусом» (в гостях). 

«Баффало» предстоит провести 4 матча – с «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» (в гостях), «Оттавой» (дома) и «Коламбусом» (в гостях). 

9 комментариев

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Вадим Сидоров
Будет драма - кошки проиграют в доп/булл Тор и Кар, а Пинги со скрипов победят аутсайдеров по доп/бул Чик и Колам)))))))
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Kolyamba39
Ответ Misson
У них самые проходимые соперники - Чикаго и Коламбус, которые борются за первый пик драфта и Беддарда. У Флориды в соперниках Торонто и Каролина, каждый из которых способен обыграть "пантер", но Флорида будет играть на своей площадке. У Айлендерс тоже немотивированные Вашингтон и Монреаль. При равенстве очков у Питтсбурга дополнительные показатели (победы в основное время) хуже. Думаю, что Флорида и Айлендерс получат уайлд-карт.
Ну торонто уже ничего не надо, в воротах Уолл будет наверняка, может кому то дадут отдохнуть плюс, примерно как тампа на расслабоне будут играть, а каролина может к последнему матчу тоже все вопросы решить. Ткачак канеш оч крут сейчас, уже пошли разговоры что он 2й после самизнаетекого в лиге, причем смотреть его просто кайф для олдскульных фанатов, он прям злой)) выгрызает лед
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Kolyamba39
Ответ Сергей Носков
С Баффало можно прощаться, Острова можно поздравлять.
Почему, вашик дома может закуситься, сегодня вон с флоридой бились, рановато поздравлять
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Вадим Сидоров
Ответ mas76
Похоже что пенс аут
Надо набрать на 1 очко больше Флориды, а сейчас минус 1
Нужна одна победы либо Каро либо Тор, ну и свои 4 очка взять. Есть повод для оптимизма
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Сергей Носков
С Баффало можно прощаться, Острова можно поздравлять.
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Misson
Ответ mas76
Похоже что пенс аут
У них самые проходимые соперники - Чикаго и Коламбус, которые борются за первый пик драфта и Беддарда. У Флориды в соперниках Торонто и Каролина, каждый из которых способен обыграть "пантер", но Флорида будет играть на своей площадке. У Айлендерс тоже немотивированные Вашингтон и Монреаль. При равенстве очков у Питтсбурга дополнительные показатели (победы в основное время) хуже. Думаю, что Флорида и Айлендерс получат уайлд-карт.
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mas76
Похоже что пенс аут
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Амфитрион
Зачетная грызня) Тяжелей других будет Пантерам, самые сложные соперники. У Пингвинов, на бумаге вообще проходняк, но это НХЛ, не угадаешь.
+4
-1
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Камиль Мухаметшин
ох нормальная рубиловка будет ))) обожаю нхл за непредсказуемость)))
+5
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