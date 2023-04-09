«Айлендерс», «Флорида», «Питтсбург» и «Баффало» одержали победы и продолжают борьбу за 2 места в плей-офф на Востоке

«Айлендерс», «Флорида», «Питтсбург» и «Баффало» продолжают борьбу за выход в плей-офф

Все 4 команды сегодня выиграли.

« » вырвал победу у «Каролины» (4:3), «Питтсбург» был сильнее «Детройта» (5:1), «Флорида» одолела «Вашингтон» (4:2), «Айлендерс» засушили «Филадельфию» (4:0).

«Пантерс» и «Айлендерс» лидируют в гонке за 2 места wild card от Восточной конференции (91 очко после 80 игр).

У « » 90 очков в 80 играх (при этом в случае равенства очков «пингвины» уступят текущим лидерам из-за меньшего числа побед в основное время), у «Баффало» – 85 в 78.

В заключительных матчах « » сыграет с «Торонто» и «Каролиной» (дома), « » – с «Вашингтоном» (в гостях) и «Монреалем (дома), «Питтсбург» – с «Чикаго» (дома) и «Коламбусом» (в гостях).

«Баффало» предстоит провести 4 матча – с «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» (в гостях), «Оттавой» (дома) и «Коламбусом» (в гостях).