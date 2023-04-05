Грэнато о «Баффало» после 1:2 с «Флоридой»: «У нас в составе было 9 игроков до 23 лет, у них – один. Разница в этом, значит»

Теги Баффало Флорида НХЛ Дон Грэнато Хоккей

Тренер «Баффало» высказался о молодости своей команды после поражения от «Флориды»

«Сэйбрс», борющиеся за выход в плей-офф, уступили «Пантерс» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ

«Как мне только что сказали, у нас в составе было 9 игроков в возрасте до 23 лет, у них – один. Значит, разница в этом. И нашим парням нужно через такое пройти.

Я знаю, что наш соревновательный дух высок. Мы не можем повесить голову, надо идти дальше. Поражение нас разочаровало, но я все еще верю, что у нас есть шанс.

Впереди еще более значимые игры, начиная с четверга (против «Детройта» – прим. Sports.ru). Мы быстро перезагрузимся, но извлечем определенный опыт», – сказал Дон Грэнато. 

«Баффало» набрал 81 очко в 76 играх и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 6 баллов, имея 2 матча в запасе по сравнению с конкурентами.

Клуб не выходил в плей-офф с 2011 года. 

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3 комментария

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Dub Monologue
Ответ Пинающий Достоинства
А был шанс цепануть плей-офф, что для молодой команды заявка на формирование характера
Надеюсь еще успеют. Хорошая команда. Просто хочется пожелать им удачи после стольких провалов.
+2
0
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Пинающий Достоинства
А был шанс цепануть плей-офф, что для молодой команды заявка на формирование характера
+1
0
+1
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Maxim Shumov
Баффало - просто сборная топ-проспектов. Томпсон и Казенс на очень выгодных контрактах. Через пару лет должны зажигать, если ГМ не начудит.
+3
0
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