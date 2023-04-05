Грэнато о «Баффало» после 1:2 с «Флоридой»: «У нас в составе было 9 игроков до 23 лет, у них – один. Разница в этом, значит»

Тренер «Баффало» высказался о молодости своей команды после поражения от «Флориды»

«Сэйбрс», борющиеся за выход в плей-офф, уступили «Пантерс» (1:2) в регулярном чемпионате .

«Как мне только что сказали, у нас в составе было 9 игроков в возрасте до 23 лет, у них – один. Значит, разница в этом. И нашим парням нужно через такое пройти.

Я знаю, что наш соревновательный дух высок. Мы не можем повесить голову, надо идти дальше. Поражение нас разочаровало, но я все еще верю, что у нас есть шанс.

Впереди еще более значимые игры, начиная с четверга (против «Детройта» – прим. Sports.ru). Мы быстро перезагрузимся, но извлечем определенный опыт», – сказал Дон Грэнато.

« » набрал 81 очко в 76 играх и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 6 баллов, имея 2 матча в запасе по сравнению с конкурентами.

Клуб не выходил в плей-офф с 2011 года.