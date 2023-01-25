«Баффало» выиграл 4 матча подряд и отстает от зоны плей-офф на 3 очка

Теги Баффало Сент-Луис НХЛ Дон Грэнато Хоккей

«Баффало» выиграл 4 матча подряд и отстает от зоны плей-офф на 3 очка.

Сегодня команда под руководством Дона Грэнато справилась с «Сент-Луисом» (5:3) на выезде. Победа в этом городе стала для «Сэйбрс» первой с 2009 года. 

У клуба стало 53 очка в 47 играх. Текущее отставание от зоны плей-офф в Восточной конференции составляет 3 очка, при этом «клинки» опережают «Вашингтон» по потерянным очкам. 

«Баффало» не играл в кубковых матчах с 2011 года. 

10 комментариев

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iron_m
Ответ Zomourning33
Да, но отсылку все равно никто не понял) https://www.youtube.com/watch?v=-d7Acj8U9HM&ab_channel=Maasikmets
Отчего же, я вполне опознал, просто не знал, что об этом надо было как-то просигнализировать)
0
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Zomourning33
Ответ iron_m
Надо попросить Александра Балабанова подредактировать новость, чтобы там в заголовке было "Баффало обходит Вашингтон" (ну и теги поставить соответственно) - и посмотреть, как быстро нас под этот лёд затолкают!
Да, но отсылку все равно никто не понял)

https://www.youtube.com/watch?v=-d7Acj8U9HM&ab_channel=Maasikmets
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HCBV
Очень интересно играют в этом сезоне, после долгих лет мучений можно только порадоваться за болельщиков Баффало.
+3
0
+3
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Дима Миронов
На дедлайне надо усилиться, и в по,хватит уже 68 лямом в кепке сидеть
+2
-1
+1
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iron_m
Ответ Zomourning33
Вы ходите по (очень) тонкому льду, друзья мои.
Надо попросить Александра Балабанова подредактировать новость, чтобы там в заголовке было "Баффало обходит Вашингтон" (ну и теги поставить соответственно) - и посмотреть, как быстро нас под этот лёд затолкают!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Белоус
Давайте братья, в этом году нужен ПО.
Можно пошуметь
+3
-2
+1
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Zomourning33
Ответ Александр Ковалёвский
На этом сайте вообще что-то против Вашингтона говорить нельзя, заклюют. Сам знаешь почему.
Вы ходите по (очень) тонкому льду, друзья мои.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Ковалёвский
Ответ iron_m
Если бы в новости указали, что Баффало вытесняет Вашингтон, ты бы уже десяток минусов схватил за такую крамолу)))
На этом сайте вообще что-то против Вашингтона говорить нельзя, заклюют. Сам знаешь почему.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iron_m
Ответ Bakun
Очень хочется увидеть Баффало в плей-офф
Если бы в новости указали, что Баффало вытесняет Вашингтон, ты бы уже десяток минусов схватил за такую крамолу)))
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bakun
Очень хочется увидеть Баффало в плей-офф
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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