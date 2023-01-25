«Баффало» выиграл 4 матча подряд и отстает от зоны плей-офф на 3 очка
«Баффало» выиграл 4 матча подряд и отстает от зоны плей-офф на 3 очка.
Сегодня команда под руководством Дона Грэнато справилась с «Сент-Луисом» (5:3) на выезде. Победа в этом городе стала для «Сэйбрс» первой с 2009 года.
У клуба стало 53 очка в 47 играх. Текущее отставание от зоны плей-офф в Восточной конференции составляет 3 очка, при этом «клинки» опережают «Вашингтон» по потерянным очкам.
«Баффало» не играл в кубковых матчах с 2011 года.
https://www.youtube.com/watch?v=-d7Acj8U9HM&ab_channel=Maasikmets
Можно пошуметь