«Баффало» выиграл 4 матча подряд и отстает от зоны плей-офф на 3 очка.

Сегодня команда под руководством Дона Грэнато справилась с « » (5:3) на выезде. Победа в этом городе стала для «Сэйбрс» первой с 2009 года.

У клуба стало 53 очка в 47 играх. Текущее отставание от зоны плей-офф в Восточной конференции составляет 3 очка, при этом «клинки» опережают «Вашингтон» по потерянным очкам.

« » не играл в кубковых матчах с 2011 года.