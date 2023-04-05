«Флорида» одержала 4 победы подряд и вытеснила «Питтсбург» из зоны плей-офф

«Пантерс» обыграли «Баффало» (2:1) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством Пола Мориса лидирует в гонке за 2 места wild card от Восточной конференции с 87 очками в 78 играх.

Такой же промежуточный результат у « » (отстают от южан по дополнительному показателю), у «Питтсбурга» 86 баллов в 78 матчах.

В заключительных 4 матчах « » сыграет с «Оттавой» (дома), «Вашингтоном» (в гостях), «Торонто» и «Каролиной» (дома).

«Айлендерс» – с «Тампой» и «Филадельфией» (дома), «Вашингтоном» (в гостях) и «Монреалем (дома).

« » – с «Миннесотой» (дома), «Детройтом» (в гостях), «Чикаго» (дома) и «Коламбусом» (в гостях).