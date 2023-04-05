«Флорида» одержала 4 победы подряд и вытеснила «Питтсбург» из зоны плей-офф

Теги Питтсбург Айлендерс Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Хоккей

«Флорида» одержала 4 победы подряд и вытеснила «Питтсбург» из зоны плей-офф

«Пантерс» обыграли «Баффало» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда под руководством Пола Мориса лидирует в гонке за 2 места wild card от Восточной конференции с 87 очками в 78 играх.

Такой же промежуточный результат у «Айлендерс» (отстают от южан по дополнительному показателю), у «Питтсбурга» 86 баллов в 78 матчах.

В заключительных 4 матчах «Флорида» сыграет с «Оттавой» (дома), «Вашингтоном» (в гостях), «Торонто» и «Каролиной» (дома). 

«Айлендерс» – с «Тампой» и «Филадельфией» (дома), «Вашингтоном» (в гостях) и «Монреалем (дома). 

«Питтсбург» – с «Миннесотой» (дома), «Детройтом» (в гостях), «Чикаго» (дома) и «Коламбусом» (в гостях). 

2 комментария

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АРХАТ
С другой стороны у Флориды 2 тяжеленных последних матча - Каролина и Торонто просто так очки не отдадут
У Питтов последние 2 матча - Чикаго и Колам
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АРХАТ
Победы в основное время:
Фло - 34
Айл - 33
Питт - 29
Так что по факту питты отстают от них не на 1, а на 2 очка! Тяжёленькаяя ситуация
+1
0
+1
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