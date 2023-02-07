Морис – 6-й тренер в истории НХЛ с 800 победами. У него 702 поражения (рекорд)

Теги рейтинги Флорида Кен Хичкок Линди Рафф Пол Морис Барри Троц Джоэл Кенневилл НХЛ Скотти Боумэн Хоккей

Пол Морис из «Флориды» – 6-й тренер с 800 победами в НХЛ.

Сегодня «Пантерс» обыграли «Тампу» (7:1) в матче регулярного чемпионата. 

56-летний специалист присоединился к Скотти Боумэну (1244 победы в регулярках за карьеру), Джоэлу Кенневиллу (969), Барри Троцу (914), Кену Хичкоку (849) и Линди Раффу («Нью-Джерси», 815, продолжает карьеру). 

Ранее Морис, впервые ставший главным тренером в НХЛ в 1995 году (в возрасте 28 лет) работал с «Хартфордом» / «Каролиной», «Торонто» и «Виннипегом».

Его стаж в лиге не был непрерывным – некоторое время он возглавлял фарм-клуб «Лифс» в АХЛ, а сезон-2012/13 провел в КХЛ, где руководил магнитогорским «Металлургом».

Ранее в этом сезоне Морис стал первым тренером в истории лиги с 700 поражениями (сейчас 702). В тройку также входят Троц (670) и Рафф (643). 

1 комментарий

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romkaschilov
если бы ранее лига не выставила на мороз кенневилла, он бы уже 1000 выиграл, и на всех парах мчался бы за кубком и боумэном. но...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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