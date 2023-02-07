Морис – 6-й тренер в истории НХЛ с 800 победами. У него 702 поражения (рекорд)

из «Флориды» – 6-й тренер с 800 победами в НХЛ.

Сегодня «Пантерс» обыграли «Тампу» (7:1) в матче регулярного чемпионата.

56-летний специалист присоединился к (1244 победы в регулярках за карьеру), (969), (914), Кену Хичкоку (849) и («Нью-Джерси», 815, продолжает карьеру).

Ранее Морис, впервые ставший главным тренером в НХЛ в 1995 году (в возрасте 28 лет) работал с «Хартфордом» / «Каролиной», «Торонто» и «Виннипегом».

Его стаж в лиге не был непрерывным – некоторое время он возглавлял фарм-клуб «Лифс» в АХЛ, а сезон-2012/13 провел в КХЛ, где руководил магнитогорским «Металлургом».

Ранее в этом сезоне Морис стал первым тренером в истории лиги с 700 поражениями (сейчас 702). В тройку также входят Троц (670) и Рафф (643).