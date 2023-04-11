Морозов о матчах клубов КХЛ и НХЛ: «Полтора года назад совещались, дошли до обсуждения дат. Но вмешалась международная обстановка»

Алексей Морозов высказался касательно матчей с участием команд КХЛ и НХЛ.

В последний раз клубы НХЛ приезжали в Россию в 2010 году, когда СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» дома уступило «Финиксу» (сейчас «Аризона») со счетом 1:3.

– Игорь Ларионов рассказал «Матч ТВ», что НХЛ в 2019 году хотела привезти в Россию два клуба – «Сент-Луис» и «Вашингтон». Но с нашей стороны эту идею кто-то торпедировал. Зачем?

– Полтора года назад мы проводили ряд совещаний, в которых участвовал и вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли. Мы разговаривали о таких матчах. Сказали, что это интересно: «Давайте проработаем проект».

Потому что НХЛ помнит еще 2010 год, когда «Каролина» приезжала в Санкт-Петербург. Мы даже дошли до обсуждения удобных дат. НХЛ дала понять, что ей не интересны август и первая половина сентября, когда еще не стартовали тренировочные лагеря.

Но потом вмешалась международная обстановка. С тех пор мы с НХЛ не ведем диалог, понимая, что это нецелесообразно, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.