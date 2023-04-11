Морозов о матчах клубов КХЛ и НХЛ: «Полтора года назад совещались, дошли до обсуждения дат. Но вмешалась международная обстановка»

Теги Алексей Морозов Билл Дэйли НХЛ КХЛ выставочные матчи КХЛ - НХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Морозов высказался касательно матчей с участием команд КХЛ и НХЛ.

В последний раз клубы НХЛ приезжали в Россию в 2010 году, когда СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» дома уступило «Финиксу» (сейчас «Аризона») со счетом 1:3.

– Игорь Ларионов рассказал «Матч ТВ», что НХЛ в 2019 году хотела привезти в Россию два клуба – «Сент-Луис» и «Вашингтон». Но с нашей стороны эту идею кто-то торпедировал. Зачем?

– Полтора года назад мы проводили ряд совещаний, в которых участвовал и вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли. Мы разговаривали о таких матчах. Сказали, что это интересно: «Давайте проработаем проект».

Потому что НХЛ помнит еще 2010 год, когда «Каролина» приезжала в Санкт-Петербург. Мы даже дошли до обсуждения удобных дат. НХЛ дала понять, что ей не интересны август и первая половина сентября, когда еще не стартовали тренировочные лагеря.

Но потом вмешалась международная обстановка. С тех пор мы с НХЛ не ведем диалог, понимая, что это нецелесообразно, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.

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1 комментарий

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protasov
Это не обстановка вмешалась, а страна
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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