НХЛ не планирует проведение матчей в России в 2022 году

Руководство НХЛ планирует провести ряд матчей в Европе в 2022 году, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом Россия не входит в число стран, куда могут приехать клубы лиги.

Напомним, в 2020 году НХЛ отложила матчи, которые должны были пройти в Чехии и Финляндии в рамках . В 2019 году команды лиги играли в Германии, Швейцарии, Чехии и Швеции.

В последний раз клубы НХЛ приезжали в Россию в 2010 году, когда СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Каролину» (5:3) в выставочном матче, а рижское «Динамо» дома уступило «Финиксу» (сейчас «Аризона») со счетом 1:3.

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