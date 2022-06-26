Ткачев о том, были бы у «Авангарда» шансы в игре с «Вегасом»: «Разумеется. Тем более если учитывать состав, который собирается в Омске»

Теги Авангард Лос-Анджелес НХЛ КХЛ Вегас выставочные матчи КХЛ - НХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Владимир Ткачев считает, что у «Авангарда» были бы шансы на победу в игре с «Вегасом».

– Вы не застали матчи СКА – «Каролина» и «Динамо» Рига – «Финикс». Хотели бы принять участие в чем-то подобном? КХЛ не хватает матчей с клубами НХЛ?

– Конечно, хотел бы. Это было бы интересно и нам, игрокам, и болельщикам. Красивый хоккей был бы гарантирован.

Для многих наших хоккеистов это было бы что-то новое в карьере.

– А шансы у «Авангарда» против «Вегаса» или «Лос-Анджелеса» были бы?

– Разумеется, шансы всегда есть. Тем более в отдельно взятой игре. Нельзя никого списывать со счетов до начала матча.

Тем более если учитывать состав, который сейчас собирается в Омске, – сказал экс-нападающий «Лос-Анджелеса», ранее перешедший в «Авангард».

В последний раз клубы НХЛ приезжали в Россию в 2010 году, когда СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Каролину» (5:3) в выставочном матче, а рижское «Динамо» дома уступило «Финиксу» (сейчас «Аризона») со счетом 1:3.

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