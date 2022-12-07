Хмелевски на вопрос о том, cмог бы «Салават» победить «Сан-Хосе»: «Это как спросить – кто лучше: Джордан или Кобе?»
Саша Хмелевски ответил на вопрос о том, cмог бы «Салават» победить «Сан-Хосе».
– Если бы «Салават» сыграл 10 раз с вашим бывшим клубом «Сан-Хосе», смог бы победить хотя бы раз?
– Ой как вы любите такие вопросы! Это как спросить тебя – кто лучше: Майкл Джордан или Кобе Брайант? Хотя они много не играли друг против друга. Как ты можешь сказать? «Салават Юлаев» в жизни не сыграет против «Сан-Хосе». Это две разные команды и две разные лиги.
– Но вы знаете качество хоккеистов.
– Игроку без разницы, против какого клуба ты выходишь. Ты всегда думаешь, что у тебя есть шанс победить. Хоккеисты - они бойцы, всегда идут за победой. Им по барабану, кто там на другой половине площадки.
Конечно, команды могут быть разными, со своими стилями. Все хотят попасть в НХЛ – говорят, там выше уровень. Но на самом деле мне очень приятно, как сейчас играет «Салават Юлаев». Мне это очень нравится, – сказал форвард уфимцев.
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