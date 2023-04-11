Немировски возглавит «Сибирь», Кривокрасов и Тарасенко останутся в штабе («СЭ»)

Теги Сибирь Дэвид Немировски Сергей Кривокрасов КХЛ Андрей Тарасенко Спорт-Экспресс Хоккей

Дэвид Немировски возглавит «Сибирь», Сергей Кривокрасов и Андрей Тарасенко – в штабе.

46-летний специалист может подписать однолетний контракт с новосибирским клубом в ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом в тренерском штабе «Сибири» останутся Сергей Кривокрасов и Андрей Тарасенко.

Сегодня «Сибирь» объявила об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера. Он руководил командой в течение 2 сезонов. 

С 2018 по 2022 год Немировски возглавлял «Торпедо». В прошлом сезоне он не работал ни с одной командой. 

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5 комментариев

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dosatuy
Нда, ребята, приплыли.
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k.vlad
Ответ ЧакЧак
тройка была в АБ - Немировски Тертышный Добрышкин
Но не в Сибе!! пусть АБ и тренерует!))
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k.vlad
Может Тарасенке уже Сибу доверить)), он всегда "в штабе")), типа "он знает Сибирь", давайте уж тарасенку!))
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Дмитрий Травницкий
вай вай вай. Неужели Сибирь решила поднять ставки. Двумя руками ЗА.
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ЧакЧак
тройка была в АБ - Немировски Тертышный Добрышкин
+1
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