Немировски возглавит «Сибирь», Кривокрасов и Тарасенко останутся в штабе («СЭ»)
Дэвид Немировски возглавит «Сибирь», Сергей Кривокрасов и Андрей Тарасенко – в штабе.
46-летний специалист может подписать однолетний контракт с новосибирским клубом в ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс».
При этом в тренерском штабе «Сибири» останутся Сергей Кривокрасов и Андрей Тарасенко.
Сегодня «Сибирь» объявила об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера. Он руководил командой в течение 2 сезонов.
С 2018 по 2022 год Немировски возглавлял «Торпедо». В прошлом сезоне он не работал ни с одной командой.
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