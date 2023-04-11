Немировски возглавит «Сибирь», Кривокрасов и Тарасенко останутся в штабе («СЭ»)

Дэвид Немировски возглавит «Сибирь», Сергей Кривокрасов и Андрей Тарасенко – в штабе.

46-летний специалист может подписать однолетний контракт с новосибирским клубом в ближайшее время, сообщает « ».

При этом в тренерском штабе « » останутся Сергей Кривокрасов и .

Сегодня «Сибирь» объявила об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера. Он руководил командой в течение 2 сезонов.

С 2018 по 2022 год возглавлял «Торпедо». В прошлом сезоне он не работал ни с одной командой.