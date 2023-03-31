Директор «Сибири»: «В КХЛ мало центров, которые могут выигрывать 50% вбрасываний у Найта. Шайба еще летит, а крюк Корбана уже заходит на движение – соперник опаздывает»

Спортивный директор « » Сергей Климович объяснил, как выигрывает вбрасывания.

– Насколько «Сибири» в плей-офф помогли ваши тренировки по вбрасываниям? Со стороны казалось, что это какая-то агония. Нельзя ведь за пару дней научить людей обыгрывать Найта, который отрабатывал игру на точке с детства.

– Да, вы правильно говорите – за два дня сильно ничего не исправишь. Но, во-первых, мы работали над вбрасываниями и по ходу регулярки.

А, во-вторых, мы больше рассчитывали на психологический эффект. Старались даже не отрабатывать, а обсуждать, как лучше играть на точке не только против Найта, но и против других центров. Хотя он вышел и забрал последние четыре ключевых вбрасывания у «Магнитки» в концовке.

Думали, как лучше подключать крайних нападающих на подбор. И надо сказать, что в первых двух играх это сработало.

Потом, конечно, все растворилось – например, в третьем матче мы сильно уступили « ». Но к плей-офф нужно готовить эти моменты – тут важна каждая деталь.

Ребятам просто было интересно освежить в памяти некоторые нюансы на точке. Вспоминали, что можно делать по современным правилам, а что нельзя.

Причем это была инициатива Андрея Алексеевича (Мартемьянова), который пригласил меня на тренировку.

– Кто лучше всех воспринял ваши подсказки? Со стороны показалось, что удачнее всех на точке играл Литовченко.

– Слава хорошо сыграл. Могу выделить в некоторых матчах Леху Яковлева, того же Валю Пьянова. Но Литовченко сыграл более стабильно.

Все равно мы не нашли человека, который мог выигрывать 50 процентов вбрасываний у Найта. Но в в целом мало центров, которые могут иметь подобный показатель против него.

Его ведь ценность в том, что он забирает почти все ключевые вбрасывания.

– В КХЛ вообще судьи по-другому относятся к вбрасываниям на контрасте с НХЛ.

– В Северной Америке знают, что это дает в игре. У нас же ребята приходят из школы в «Сибирские Снайперы» и не понимают, как нужно играть на точке. В этом направлении у нашего хоккея есть резерв.

В Канаде понимают его важность. Достаточно посмотреть, на какие мелочи они раскладывают этот компонент: как поставить коньки, как определить сильную руку у соперника, как играть на реакцию.

Обратил внимание, что тот же Найт на точке почти всегда выигрывает за счет реакции.

– Мне всегда бросается в глаза, что он постоянно смотрит на руку судьи, а не на точку.

– Совершенно верно. Это и позволяет ему опережать соперников.

Недавно смотрел на Найта в режиме слоу-мо, и там было хорошо видно, что делает клюшка Корбана – шайба еще летит, а его крюк уже заходит на движение. В итоге соперник банально опаздывает. Это самый наглядный пример, – сказал Климович.