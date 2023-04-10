Бек будет получать 65 млн рублей в год в «Сибири» по новому контракту, 90 млн – вместе с бонусами («СЭ»)

Теги Сибирь КХЛ Тэйлор Бек Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Тэйлора Бека по новому контракту с «Сибирью» составит 65 млн рублей в год

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, вместе с бонусами форвард сможет заработать около 90 млн за сезон.

Ранее стало известно, что 31-летний канадец продлит соглашение с новосибирским клубом на два года.

В 67 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ Бек набрал 55 (18+37) очков. В 5 играх плей-офф на его счету 2 передачи.

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2 комментария

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Дима Миронов
за копейки подписан
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Олег
Он даже в Магнитки столько не получал.
Так что Нормально...
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