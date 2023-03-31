Директор «Сибири»: «Можем стать претендентами на финал Востока в следующем сезоне. Можем стать таким же привлекательным клубом, как «Торпедо»

Теги Сибирь Торпедо Сергей Климович КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Спортивный директор «Сибири» Сергей Климович позитивно оценил перспективы клуба.

– Насколько реально «Сибири» пойти по пути «Торпедо», который не боится платить деньги за игроков МХЛ и НМХЛ? Взять пример того же Богдана Конюшкова.

– У «Торпедо» есть договор о сотрудничестве с «Дизелем». Поэтому, наверное, по Конюшкову они общались плотнее, чем остальные.

Здесь нужна отдельная стратегия развития. Если Нижний Новгород идет по такому пути, то они прекрасно понимают, что этих парней нужно будет развивать. Это их вектор.

Но есть и другой вектор – скупка игроков и достижение результата «здесь и сейчас».

При этом «Торпедо» показало, что можно совмещать развитие игроков с достижением результата. И, разумеется, если лидеры команды останутся, на следующий год они станут только сильнее.

У нас уже раскрылось много молодых игроков. Но сейчас их должно быть еще больше. Потому что рынок очень скудный. А те свободные агенты, которые выходят на него, они нам и близко не по карману. Как бы мы ни хотели их видеть в Новосибирске.

Я могу хоть сейчас составить две идеальные пятерки, которые помогут «Сибири» в следующем сезоне. Но никто из этих игроков нам не будет доступен по финансам.

Поэтому сейчас мы будем добавлять молодых игроков к существующему костяку. Да, многих талантливых юниоров забирают у нас из школы на ранних этапах.

Но мы можем компенсировать это правильным развитием тех, кто доходит до «Сибирских Снайперов», а потом уже доводить их до первой команды. Это наш путь – другого не будет.

Может, кто-то посмотрит на меня как на дурака, но в следующем сезоне мы вполне можем стать претендентами на финал Востока. Понятно, что для этого должно сойтись много условий.

Но уровень команд выравнивается, и сейчас сделать это реально. «Сибирь» может стать таким же привлекательным клубом для игроков на Востоке, как «Торпедо» на Западе, – сказал Климович.

В нынешнем сезоне «Сибирь» заняла шестое место в таблице Восточной конференции и уступила «Авангарду» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

8 комментариев

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hett
🤡
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ros80
ключевое здесь может может, а может и не сможет ))
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Матроскин52
У Торпедо в этом направлении работает Гафуров… Ищут молодых, отслеживают, готовят в Чайке. Ларионов воспитывает своих молодых игроков. С учетом складывающейся ситуации этим прийдется заниматься многим…
+1
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Lermont
У успеха Торпедо есть имя. Зовут его Игорь Ларионов. Вот такой мелочи у Сибири пока нет.
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Boogle
Пока это только слова. Не получается биться за хороших готовых игроков, тогда вкладывайтесь в лучших юниоров и доводите до главной команды, но этого тоже нет. Тогда собирайте лучшую скаутскую сеть и команду тренеров, которые могут находить недооцененых игроков и выводить их на новый уровень. Но и этого нет. Если что-то и получается, то это единичные случаи и скорее исключения из правил. Не видно четкой стратегии. Это мое мнение и надеюсь я ошибаюсь и Сибирь меня посрамит. Но пока видится так.
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ЧакЧак
сл год все в атаку пойдут !
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Кеша
Похвальное желание ! Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
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Дмитрий Макаров
Надеемся, верим!!!
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