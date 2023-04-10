У отца гимнастки Кудрявцевой случился инфаркт во время матча «Витязя» в сентябре. За команду играет муж Яны – Дмитрий Кугрышев

У отца гимнастки Яны Кудрявцевой случился инфаркт во время матча «Витязя».

Об этом рассказала сама 13-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике. Инцидент произошел в сентябре на матче подольской команды, за который выступает муж Яны – нападающий .

Отцу гимнастки, победителю Олимпиады-1992 по плаванию в эстафете 4х200 м вольным стилем Алексею Кудрявцеву стало плохо во время игры.

– Вместе с тобой на Олимпиаду-2016 ездила мама. Как относишься к присутствию на трибунах родителей и близких друзей?

– В этой роли не представляю мужа. Даже перед мастер-классами стараюсь говорить ему другое время, чтобы не приходил, – очень переживаю. Если Дима в зале, мне не очень комфортно.

А мама ездила на все соревнования. Первые смотрела, но в Рио выходила, когда я выступала. Тогда она сказала: «Когда зашла обратно, то поняла: что-то случилось. Все зрители держались за голову».

– А почему папа не поехал в Рио?

– Он никогда никуда не ездил.

– Но это же Олимпиада!

– Когда выступала, всегда находился вне зоны доступа. Уезжал в лес, до него невозможно было два дня дозвониться. Не знаю, что папа там делал, может, колдовал, но его не найти.

– Так сильно волновался?

– Мы никогда не обсуждали, он не рассказывал. Но зная, как отец сейчас болеет за Диму... 3 сентября муж проводил первую игру сезона, папу из дворца забрали с инфарктом. Вот насколько переживает.

– Сейчас все хорошо?

– Да, ему сделали операцию, установили стент. Поэтому ему лучше никуда не летать, – сказала Кудрявцева в интервью .