Комментатор Владимир Писаревский умер в возрасте 87 лет

Спортивный комментатор Владимир Писаревский ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Об этом сообщила его дочь Анастасия Писаревская.

«Это случилось сегодня, в 6 часов утра, в 81-й больнице города Москвы. Заразился коронавирусом две недели назад. Ослаб, упал, приехала скорая, констатировала ковид.

В течение недели чувствовал себя относительно нормально, потом снова упал. Вызвали скорую, забрали в 81-ю больницу, диагностировали ишемический инсульт. Прошел относительно легко, без серьезных последствий, слабые нарушения речи, хотели выписать, но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии», – сказала Писаревская.

Сообщается, что прощание с Писаревским предварительно пройдет 21 февраля, он будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Писаревский ранее был хоккеистом. В 1950-е годы он выступал за « », воскресенский « » и « ». По окончании спортивной карьеры он стал комментатором. Писаревский вел репортажи с 26 чемпионатов мира и Суперсерии 1972 года.

В 2003 году комментатор получил награду от Международной ассоциации спортивной прессы за выдающийся профессиональный вклад в развитие спортивной журналистики, в 2005 году ему было присвоено звание заслуженного работника культуры России.