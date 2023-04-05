Сердечный приступ – возможная причина смерти отца Мичкова. Из-за этого он мог упасть в пруд и утонуть (РЕН ТВ)

Сердечный приступ мог стать причиной смерти отца Матвея Мичкова

Как сообщает РЕН ТВ, отец хоккеиста Матвея Мичкова Андрей страдал от проблем с сердцем, что могло стать причиной его смерти.

«У Андрея было слабое сердце, периодически жаловался», – говорится в сообщении источника канала.

Тело 51-летнего Мичкова-старшего было обнаружено в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Он ушел из квартиры, которую снимал вместе с сыном, в воскресенье в 21:00, сообщив, что скоро вернется. После этого его никто не видел.

«В день смерти Мичков-старший отправился к пруду погулять и подышать свежим воздухом. Предполагается, что там ему стало плохо, он упал в воду и утонул», – говорится в сообщении РЕН ТВ.

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