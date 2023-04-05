Сердечный приступ – возможная причина смерти отца Мичкова. Из-за этого он мог упасть в пруд и утонуть (РЕН ТВ)
Сердечный приступ мог стать причиной смерти отца Матвея Мичкова
Как сообщает РЕН ТВ, отец хоккеиста Матвея Мичкова Андрей страдал от проблем с сердцем, что могло стать причиной его смерти.
«У Андрея было слабое сердце, периодически жаловался», – говорится в сообщении источника канала.
Тело 51-летнего Мичкова-старшего было обнаружено в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.
Он ушел из квартиры, которую снимал вместе с сыном, в воскресенье в 21:00, сообщив, что скоро вернется. После этого его никто не видел.
«В день смерти Мичков-старший отправился к пруду погулять и подышать свежим воздухом. Предполагается, что там ему стало плохо, он упал в воду и утонул», – говорится в сообщении РЕН ТВ.
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Сын ходил в секцию "экстремальное плавание", это спасение утопающих, плавание со связанными руками-ногами, подводное плавание и пр.. Тренером был симпатичный мужчина, лет около 40 на вид, в прекрасной спортивной форме (тоже на вид).
На следующий год хотели опять записаться, но секцию закрыли. Я спросила почему, ответили - прежний тренер умер, а нового не нашли.. Я офигела- от чего умер, он же молодой? Ответили- внезапный сердечный приступ. Не жаловался до этого на сердце.
Еще был случай, что я приехала на переговоры на фирму, а там как раз зам. Директора, с которой я должна была общаться- внезапно умерла. Тоже была цветущая женщина лет около 40. Ни на что не жаловалась, пришла утром на работу, села в кресло и внезапно умерла. Потом оказалось- тромб оторвался.
Так что все бывает.
Плотность низкая, тротуары широкие, сейчас не сезон. Не понятно, где там возникнуть теоретическому конфликту.
Про заказ агентов или Ротенберга тоже не верится - новичком еще скажите траванули.
Вероятно, так все и есть.