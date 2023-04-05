Сердечный приступ – возможная причина смерти отца Мичкова. Из-за этого он мог упасть в пруд и утонуть (РЕН ТВ)

Теги СКА происшествия КХЛ Сочи Матвей Мичков Здоровье Хоккей

Сердечный приступ мог стать причиной смерти отца Матвея Мичкова

Как сообщает РЕН ТВ, отец хоккеиста Матвея Мичкова Андрей страдал от проблем с сердцем, что могло стать причиной его смерти. 

«У Андрея было слабое сердце, периодически жаловался», – говорится в сообщении источника канала. 

Тело 51-летнего Мичкова-старшего было обнаружено в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Он ушел из квартиры, которую снимал вместе с сыном, в воскресенье в 21:00, сообщив, что скоро вернется. После этого его никто не видел. 

«В день смерти Мичков-старший отправился к пруду погулять и подышать свежим воздухом. Предполагается, что там ему стало плохо, он упал в воду и утонул», – говорится в сообщении РЕН ТВ.

Отца главного юниора России нашли мертвым – в пруду. Он ушел из дома в Сочи и пропал

27 комментариев

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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ ТимТалер
Где именно ?
ЧП Сочи было видео
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vanessa2021
Ответ Виктор Янишевский
Пошёл гулять и оказался в пруду! Какая чушь! Тренированный и в отличной форме мужик, мощная опора и авторитет для сына-хоккеиста… Абсолютный и очевидный криминал… Похоже, хотят спустить дело на тормозах. Матвею хочется выразить глубочайшие соболезнования, пожелать быть сильным, не забывать всех уроков и наставлений отца, верить в своё спортивное будущее, жить и продолжать играть дальше!
Люди помоложе иногда внезапно умирают от естественных причин.

Сын ходил в секцию "экстремальное плавание", это спасение утопающих, плавание со связанными руками-ногами, подводное плавание и пр.. Тренером был симпатичный мужчина, лет около 40 на вид, в прекрасной спортивной форме (тоже на вид).

На следующий год хотели опять записаться, но секцию закрыли. Я спросила почему, ответили - прежний тренер умер, а нового не нашли.. Я офигела- от чего умер, он же молодой? Ответили- внезапный сердечный приступ. Не жаловался до этого на сердце.

Еще был случай, что я приехала на переговоры на фирму, а там как раз зам. Директора, с которой я должна была общаться- внезапно умерла. Тоже была цветущая женщина лет около 40. Ни на что не жаловалась, пришла утром на работу, села в кресло и внезапно умерла. Потом оказалось- тромб оторвался.

Так что все бывает.
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Что там мутного то? Типичная история для русского мужика,стало плохо,он не в больницу,а воздухом подышать.
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Alexey Vysokov
Ответ Сергей Кот
ща тебя тут заклеймят засланным агентом. тут же сборище поехавших, для кого очевидная (лично мне еще вчера) версия-невозможна, а вот версия с убийством, которая ну никак не клеится-это прям самое оно, но власти скрывают. зачем? почему? кому это надо? все это вопросы без ответов.
Зачем меня засылать, если я местный?) С самого рождения воспитывался чтобы покрывать зверские убийства в родном городе. А если серьезно, в самом деле обидно, как люди, ничего не знающие о наших местах, в комментариях рассказывают, как опасно здесь, на Кубани (коей, кстати, Сочи не является)
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ТимТалер
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Посмотри видео в телеге и всё поймёшь. Как вы запарили заговорщики
Где именно ?
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viktorpavlov70
Не, не, не. Кожева накануне ясно сказал, что это криминал и виноваты во всём агенты. Какой нафиг сердечный приступ?
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Oleg Kolesnikov
На камерах, говорят, видно, что он минут 10 бесцельно ходил по улицам, и даже падал. Если так, то действительно похоже на проблемы с сердцем.
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Виктор Янишевский
Ответ Pronger
люди умирают от естественных причин, такое тоже случается.
Да, помню классика- « человек внезапно смертен» . Только тут есть нюансы: ходило ли это в привычку- гулять вдоль пруда - или это случилось вдруг и одноразово? А если второе- то по какой причине? Позвали? Позвонили? Всё как- то мутно…
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Alexey Vysokov
Ответ uwe2000
я посмотрел там гугл карты. большой пруд или водохранилище. А не мог ли он действительно пойти купаться туда? Бывает когда сердечно шалит - то кажется что душно и мало воздуха.
Очень вряд ли. Во-первых, место для купания не очень удобное. Лично я бы не полез ни под какими уговорами. Во-вторых, холодновато ещё. В такое время года мало кто полезет в такую воду. В-третьих, если бы он полез купаться, его бы нашли в малом количестве одежды. И тогда вряд ли были версии про "погулял, стало плохо, упал"
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ ТимТалер
Видел своими глазами инфаркт со смертельным исходом. До пруда нет шансов добежать. Как он там оказался ?
Посмотри видео в телеге и всё поймёшь. Как вы запарили заговорщики
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Виктор Янишевский
Пошёл гулять и оказался в пруду! Какая чушь! Тренированный и в отличной форме мужик, мощная опора и авторитет для сына-хоккеиста… Абсолютный и очевидный криминал… Похоже, хотят спустить дело на тормозах. Матвею хочется выразить глубочайшие соболезнования, пожелать быть сильным, не забывать всех уроков и наставлений отца, верить в своё спортивное будущее, жить и продолжать играть дальше!
Что ты несёшь,массон?
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Михаил Черный
Ну Сириус это не Сочи и не Адлер

Плотность низкая, тротуары широкие, сейчас не сезон. Не понятно, где там возникнуть теоретическому конфликту.

Про заказ агентов или Ротенберга тоже не верится - новичком еще скажите траванули.

Вероятно, так все и есть.
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ТимТалер
Видел своими глазами инфаркт со смертельным исходом. До пруда нет шансов добежать. Как он там оказался ?
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Сергей Кот
Ответ Alexey Vysokov
Вода там не очень прозрачная, так что точно сказать не могу, не всматривался. Да и полностью по периметру пруд не обходил. Но точно могу сказать, что там есть места с достаточно крутыми берегами. Так что да, скорее всего можно просто упасть и утонуть
ща тебя тут заклеймят засланным агентом. тут же сборище поехавших, для кого очевидная (лично мне еще вчера) версия-невозможна, а вот версия с убийством, которая ну никак не клеится-это прям самое оно, но власти скрывают. зачем? почему? кому это надо? все это вопросы без ответов.
+5
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Бобынин
На карьере можно поставить крест, если не сбежит, конечно. А так, будет рабом йозе марино до конца дней своих.
0
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uwe2000
Ответ Alexey Vysokov
Место там действительно не оборудовано, но гулять на берегу вполне себе комфортно. Вполне верится, что он захотел просто проветриться, подышать свежим воздухом, поглядеть на лебедей. Сам так делаю время от времени ровно у того же пруда. А попытка докопаться до его здоровья вообще безумна. Что-то не знаю я людей с проблемами с сердцем, которые шарахаются любого водоема, перепада высот, темноты только из-за риска внезапного приступа
я посмотрел там гугл карты. большой пруд или водохранилище. А не мог ли он действительно пойти купаться туда? Бывает когда сердечно шалит - то кажется что душно и мало воздуха.
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Gilonjon862
Матвею после таких фокусов надо брать семью, лететь за океан и строить карьеру там, благо перспективы отличные и голодным не останется. Местные контракты НХЛ вроде не признаёт теперь
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Alexey Vysokov
Ответ uwe2000
а там есть место откуда можно именно на глубину упасть в пруд без сознания? или надо сперва все-таки зайти в воду и дойти до глубины достаточной для утопления?
Вода там не очень прозрачная, так что точно сказать не могу, не всматривался. Да и полностью по периметру пруд не обходил. Но точно могу сказать, что там есть места с достаточно крутыми берегами. Так что да, скорее всего можно просто упасть и утонуть
+2
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Pronger
Ответ Виктор Янишевский
Пошёл гулять и оказался в пруду! Какая чушь! Тренированный и в отличной форме мужик, мощная опора и авторитет для сына-хоккеиста… Абсолютный и очевидный криминал… Похоже, хотят спустить дело на тормозах. Матвею хочется выразить глубочайшие соболезнования, пожелать быть сильным, не забывать всех уроков и наставлений отца, верить в своё спортивное будущее, жить и продолжать играть дальше!
люди умирают от естественных причин, такое тоже случается.
+13
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uwe2000
Ответ Alexey Vysokov
Место там действительно не оборудовано, но гулять на берегу вполне себе комфортно. Вполне верится, что он захотел просто проветриться, подышать свежим воздухом, поглядеть на лебедей. Сам так делаю время от времени ровно у того же пруда. А попытка докопаться до его здоровья вообще безумна. Что-то не знаю я людей с проблемами с сердцем, которые шарахаются любого водоема, перепада высот, темноты только из-за риска внезапного приступа
а там есть место откуда можно именно на глубину упасть в пруд без сознания? или надо сперва все-таки зайти в воду и дойти до глубины достаточной для утопления?
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-2
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Сергей Кот
Ответ Руслан Х
…перед утоплением три раза ударился головой о молоток?🤔
естественно. а власти скрывают правду. но тут все хитренькие и умненькие, их не проведешь.
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Виктор Янишевский
Пошёл гулять и оказался в пруду! Какая чушь! Тренированный и в отличной форме мужик, мощная опора и авторитет для сына-хоккеиста… Абсолютный и очевидный криминал… Похоже, хотят спустить дело на тормозах. Матвею хочется выразить глубочайшие соболезнования, пожелать быть сильным, не забывать всех уроков и наставлений отца, верить в своё спортивное будущее, жить и продолжать играть дальше!
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Руслан Х
…перед утоплением три раза ударился головой о молоток?🤔
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Alexey Vysokov
Ответ Al561
Что значит страдал от проблем с сердцем и жаловался? После 50-ти лет значительный % людей уже имеют те или иные проблемы с сердцем, сосудами, давлением и тд. Зачем на ночь глядя идти к пруду, месту похоже не оборудованному для прогулок, неосвещенному? И вот он вышел прогуляться из-за огороженной территории, покурить у пруда, подошел к воде и тут у него приступ и он падает в воду. Отличная формулировка для полицейского рапорта о закрытии дела((
Место там действительно не оборудовано, но гулять на берегу вполне себе комфортно. Вполне верится, что он захотел просто проветриться, подышать свежим воздухом, поглядеть на лебедей. Сам так делаю время от времени ровно у того же пруда. А попытка докопаться до его здоровья вообще безумна. Что-то не знаю я людей с проблемами с сердцем, которые шарахаются любого водоема, перепада высот, темноты только из-за риска внезапного приступа
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Бобынин
Есть в графском парке тёмный пруд, там лилии цветууут.
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