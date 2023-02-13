Защитнику «Динамо-Алтай» Стронову удалили почку из-за травмы, полученной в матче с ЦСК ВВС. Его состояние – стабильно тяжелое

Хоккеист «Динамо-Алтай» потерял почку после травмы, полученной во время матча.

Защитник барнаульской команды повредил левую почку в результате столкновения с соперником в игре против ЦСК ВВС. Врачам пришлось удалить орган.

«Вчера во время матча с ЦСК ВВС защитник нашей команды Егор Стронов после столкновения с соперником получил травму. Егор был госпитализирован в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова города Самары. В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки.

Во время операции спасти орган врачам не удалось, вследствие чего, к сожалению, почку пришлось удалить. Состояние Егора оценивается врачами как стабильно тяжелое. В медицинских препаратах Егор на данный момент не нуждается.

Выражаем глубочайшие слова поддержки родным, близким и друзьям Егора! Егор, борись, не сдавайся! Держись, боец! Мы с тобой!» – говорится в сообщении «Динамо-Алтай».