Курдин о поножовщине в детском хоккее: «А где был тренер? Он должен до и после матча быть в раздевалке, не только учить детей в хоккей играть, но и воспитывать их»

прокомментировал инцидент, который произошел в детской хоккейной команде «Серебряные Акулы».

В команде 2008 года один мальчик решил подшутить над другим и держал дверь в раздевалке, не пуская того внутрь. В итоге тот, кто хотел попасть в раздевалку, так сильно дернул дверь, что державший ее подросток ударился о стену.

После этого юный хоккеист, ударившийся об стену, взял нож и проткнул ногу партнеру по команде, которого срочно пришлось госпитализировать.

«То, что сообщается в новости, – это кошмар. Но у меня сразу возникает вопрос: а где был тренер? Почему он не находился в раздевалке в этот момент?

Знаете, вспоминаю трагедию, которая произошла шесть лет назад в Подольске. Я как раз работал в то время в « ». И вот в детской команде, где занимались тоже 14‑летние, произошла трагедия. Один мальчик толкнул другого, и юный хоккеист Илья Солнышкин, который приехал из Санкт‑Петербурга, в итоге погиб. А его тренер Вячеслав Курочкин оказался за решеткой.

История была нашумевшей, но она подчеркнула правило, которое я практикую: тренер должен до и после матча всегда находиться в раздевалке с ребятами, чтобы контролировать их поведение. Нужно не в тренерской сидеть, а смотреть, кто как себя ведет, чтобы предотвратить плохую ситуацию.

Меня не удивляет, что в хоккейной раздевалке возник нож. Часто бывает нужно обмотку клюшки подрезать, что‑то сделать с амуницией. Это бытовой прибор для хоккеиста. Но зачем один парень бросился с ножом на другого?

Второй момент, на который я всегда обращаю внимание, – тренер должен не только учить детей, как в хоккей играть, но и воспитывать их. Нужно прививать уважение к партнерам, к взрослым, ребята должны быть вежливыми и корректными по жизни. А если один другому втыкает нож в ногу – о каком уважении может идти речь?» – заявил первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

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