Кравец хочет остаться в «Авангарде»: «Мне все нравится, получаю удовольствие от работы с такими ребятами, в таком дворце»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец хочет остаться на посту главного тренера «Авангарда»

59-летний специалист заявил об этом после поражения в финале Востока по итогам серии с «Ак Барсом» (1-4).

«Конечно, я хотел бы остаться, мне все нравится, я получаю удовольствие от работы с такими ребятами, в таком дворце.

Такие условия и должны быть», — сказал Кравец.

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15 комментариев

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Den_94
Ответ srs
Так. Авангард был хорош во всем кроме этого пунктика
Авангард так то вообще чемпионом Вселенной бы стал. Одна проблема - проигрывает часто, но это мелочи
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Ole Gunor
Билл просто перекатал Марину Кравец на большом багаже опыта, а именно кубкового опыта. Да и сложно все таки попасть в Ава, когда ты зачастую болтался между Витязями и Адмиралами. И еще момент, был знакомы парень молодой, бывший профик, так вот он многих питерских тренеров повидал по юниорам, столкнулся и с Кравцом, так
вот о нем у него осталось самое мягко говоря не лестное впечатление. Хотя там и Юдин был и многие другие странные парни в тренерах. Парень адекватный.
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srs
Ответ Сергей Бойков
Конечно хороший! Все же сравнивают с Хартли. Так давайте посмотрим какой состав подобрали под Хартли, ничего не смущает!? И какой состав сейчас, Кравец выжал с них максимум при 3 4 звене брёвен, его не за что винить!
Ладно по Грубецу, Покка с Франссоном или Семенову... чего по уже чужим бревнам то тосковать. Бросьте
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srs
Ответ Bashibuzuck
Хороший тренер, нужно оставлять
Билл смотрелся крайне убедительно против Кравеца, но не Авангарда
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Аристарх Ливанов
Ответ Сергей Бойков
Конечно хороший! Все же сравнивают с Хартли. Так давайте посмотрим какой состав подобрали под Хартли, ничего не смущает!? И какой состав сейчас, Кравец выжал с них максимум при 3 4 звене брёвен, его не за что винить!
Сергей, не соглашусь с Вами. Почему он не наигрывал Мишурова? Не давал играть в плэй-офф Мирошниченко? Отцепил Гуляева? Киселевича?
Это тренер сиюминутного результата, плевать ему на Омскую молодёжь.
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Сергей Бакин
досвидания
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srs
Ответ lemons
От Акбарса чисто тренерское поражение.
Так. Авангард был хорош во всем кроме этого пунктика
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srs
Аве нельзя ранятъ планку низко, ведь чем дальше тем меньше эта команда будет напоминать машину’ Хартли. Нужно оперативно назначить Мистеров(естественно ни как попало как в Локомотиве) и оставаться среди фаворитов на чашку
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Габорик
Оставить-то можно, но если концепция останется такой же: в любой непонятной ситуации выпускай первое звено, а остальные мимо проходили, то смысл в этом?

Плюс куча вопросов по предстоящей селекции, может наконец-то будет что-то адекватное впервые за 2 сезона :)
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Аристарх Ливанов
Пусть уходит, он не тянет. Нет системы, нет харизмы, нет кубкового опыта! У него был шанс и это его потолок. Кто-нибудь скажет, что в сложившейся ситуации и финал Востока норм, но поглядим, что скажет совет директоров.
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Сергей Бойков
Ответ Bashibuzuck
Хороший тренер, нужно оставлять
Конечно хороший! Все же сравнивают с Хартли. Так давайте посмотрим какой состав подобрали под Хартли, ничего не смущает!? И какой состав сейчас, Кравец выжал с них максимум при 3 4 звене брёвен, его не за что винить!
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lemons
От Акбарса чисто тренерское поражение.
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Сергей Бойков
Оставьте Михаила! Дайте ему собрать самому команду и дайте ему еще сезон, прежде чем выгонять
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Шорох
У нас такие условия только если твой спонсор Газпром
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Bashibuzuck
Хороший тренер, нужно оставлять
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