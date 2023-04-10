Кравец хочет остаться в «Авангарде»: «Мне все нравится, получаю удовольствие от работы с такими ребятами, в таком дворце»

Михаил Кравец хочет остаться на посту главного тренера «Авангарда»

59-летний специалист заявил об этом после поражения в финале Востока по итогам серии с «Ак Барсом» (1-4).

«Конечно, я хотел бы остаться, мне все нравится, я получаю удовольствие от работы с такими ребятами, в таком дворце.

Такие условия и должны быть», — сказал Кравец.

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