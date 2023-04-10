Кравец хочет остаться в «Авангарде»: «Мне все нравится, получаю удовольствие от работы с такими ребятами, в таком дворце»
Михаил Кравец хочет остаться на посту главного тренера «Авангарда»
59-летний специалист заявил об этом после поражения в финале Востока по итогам серии с «Ак Барсом» (1-4).
«Конечно, я хотел бы остаться, мне все нравится, я получаю удовольствие от работы с такими ребятами, в таком дворце.
Такие условия и должны быть», — сказал Кравец.
Ги Буше может возглавить «Авангард». Кравец не будет главным тренером («СЭ»)
вот о нем у него осталось самое мягко говоря не лестное впечатление. Хотя там и Юдин был и многие другие странные парни в тренерах. Парень адекватный.
Это тренер сиюминутного результата, плевать ему на Омскую молодёжь.
Плюс куча вопросов по предстоящей селекции, может наконец-то будет что-то адекватное впервые за 2 сезона :)