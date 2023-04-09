Кравец о том, почему не менял Демченко: «Он основной вратарь «Авангарда». Помню, как Васю обзывали и мышеловом, и другими словами»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Василий Демченко Хоккей

Михаил Кравец после поражения от «Ак Барса» оценил игру вратаря Василия Демченко

«Почему не менял Демченко? Потому что он наш основной и лучший в данной ситуации вратарь. Он тоже прошел с нами... Я помню, как его обзывали и мышеловом, и всякими другими словами.

Вася нас тоже тащил, и достаточно много. К сожалению, не всегда был возможность дать ему отдых, но это уже другой вопрос. Вася провел отличный сезон и очень хороший плей-офф. У меня только уважение и слова доверия, благодарности.

Билялов выиграл вратарскую дуэль? Мне нравится мой вратарь», – сказал тренер «Авангарда».

Напомним, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина, обыграв «Авангард» 4-1 в серии. 

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4 комментария

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Олег Тихонюк
Свободу Василию демченко! Заклевали его уже имейте совесть хороший голкипер! На пятаке защитникам по лучше играть надо было. Даёшь тавгая на следующий сезон провокаций было много от Акбарса. Был бы у нас тавгая вели бы себя по скромнее.
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Огюст
Не Демченко виновен в том, что Авангард проиграл финал Ак Барсу ,а защита и напы ,которые делали одну и ту же ошибку ведя в счёте 2-0 в матчах начинают прижиматься к своим воротам и давать атаке Ак Барса простор ,так же было очевидным ,что полевые игроки Ак Барса были шустрее и свежее физически в игре , чем игроки Авангарда !
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Ыжык
Ну и хреново. Так и получилось что весь сезон он пропускал кучу однотипных шайб, и все рввно стоял в рамке. А поработать на перспективу Кравец не хотел. Мишуров, при должном доверии стоял бы точно не хуже . А ещё хреново что этот первостепенный бекап на два года продлил контракт.
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Олег
Васька демченко не вывез 19 игр без замены.
Вот и итог......
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