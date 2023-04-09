Кравец о том, почему не менял Демченко: «Он основной вратарь «Авангарда». Помню, как Васю обзывали и мышеловом, и другими словами»

Михаил Кравец после поражения от «Ак Барса» оценил игру вратаря Василия Демченко

«Почему не менял Демченко? Потому что он наш основной и лучший в данной ситуации вратарь. Он тоже прошел с нами... Я помню, как его обзывали и мышеловом, и всякими другими словами.

Вася нас тоже тащил, и достаточно много. К сожалению, не всегда был возможность дать ему отдых, но это уже другой вопрос. провел отличный сезон и очень хороший плей-офф. У меня только уважение и слова доверия, благодарности.

Билялов выиграл вратарскую дуэль? Мне нравится мой вратарь», – сказал тренер « ».

Напомним, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина, обыграв «Авангард» 4-1 в серии.