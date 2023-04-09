Кравец о том, почему «Авангард» дважды в серии с «Ак Барсом» не удержал 2:0: «Со стержнем все в порядке. Где-то были ошибки, где-то – неоправданные удаления»
Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ, 1-4 в серии)
«В очередной раз напряженная игра. Забили, вели. К сожалению, в третьем периоде опять немножко у нас не получилось. Пропустили досадные голы.
В овертайме в очередной раз судьба или удача отвернулась у нас, хотя у «Ак Барса», может быть, было больше моментов. Поэтому и результат опять в пользу «Ак Барса».
Почему проиграли два матча со счета 0:2 перед третьим периодом? Со стержнем все в порядке. Где-то были ошибки, где-то – неоправданные удаления, которые заканчивались голом. Все в сумме.
Хоккей – такая игра, что чуть неправильно сыграл, и это может закончиться голом для тебя. Проявленное мастерство «Ак Барса» и наши ошибки, небольшие недоработки», – сказал тренер «Авангарда».
Омску не унывать, ибо если смотреть сквозь призму начала сезона, то, думаю, многие болельщики с удовольствием бы порадовались, если бы им прошлой осенью сказали, что их команда по итогу сезона выйдет в финал Востока. Ну а Ак Барсу желаю победы в финале, конечно. Кубок должен остаться на Востоке! 💚
с общим счётом 1:7, подсели? Когда? В каждом матче по чуть-чуть подседали? Перед серией 9 матчей было против 12 у Казани. Может тренер не подготовил, ЗХБ подготовил?
Омску респект в любом случае, всего одну игру в основное время проиграли в этом плей-офф. И ту в одну шайбу в 4й игре. Смотря, как начинали команды сезон, финал конфы достижение для обоих..
Команде спасибо за сезон.
Но и это почему то не помогло,да?