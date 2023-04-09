Кравец о том, почему «Авангард» дважды в серии с «Ак Барсом» не удержал 2:0: «Со стержнем все в порядке. Где-то были ошибки, где-то – неоправданные удаления»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ, 1-4 в серии)

«В очередной раз напряженная игра. Забили, вели. К сожалению, в третьем периоде опять немножко у нас не получилось. Пропустили досадные голы.

В овертайме в очередной раз судьба или удача отвернулась у нас, хотя у «Ак Барса», может быть, было больше моментов. Поэтому и результат опять в пользу «Ак Барса».

Почему проиграли два матча со счета 0:2 перед третьим периодом? Со стержнем все в порядке. Где-то были ошибки, где-то – неоправданные удаления, которые заканчивались голом. Все в сумме.

Хоккей – такая игра, что чуть неправильно сыграл, и это может закончиться голом для тебя. Проявленное мастерство «Ак Барса» и наши ошибки, небольшие недоработки», – сказал тренер «Авангарда». 

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22 комментария

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BertNiKK
Кравец, конечно, просто молодчик в этом сезоне. Принял команду в сложном положении и так сильно не преобразил. Нельзя не отметить и не похвалить его за проделанную работу. Может быть, Омск заслуживал выиграть больше, чем один матч в серии, но стоит отметить, что против них играла боевая, организованная и очень умелая команда, которая, к слову, так же невнятно начинала сезон. Считаю, что Билялетдинов проделал огромную работу, и во многом это его заслуга, что Казань снова будет играть в финале Кубка.
Омску не унывать, ибо если смотреть сквозь призму начала сезона, то, думаю, многие болельщики с удовольствием бы порадовались, если бы им прошлой осенью сказали, что их команда по итогу сезона выйдет в финал Востока. Ну а Ак Барсу желаю победы в финале, конечно. Кубок должен остаться на Востоке! 💚
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Александр Невский
Ответ Даня Чебыкин
ты ж виноват. не болей за авангард и всё наладится.
Болеть нужно только за Авангард , другие команды как Автомобилист это дно . ну что чебыкин меняем букву Ч на Я . Ты как украинец ведёшь себя только воздух портишь .
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Александр Невский
Ответ Даня Чебыкин
надеюсь на следующий сезон тебя выгонят уже
Тебя уже выкинули ты как тампекс использованный .
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Maximich
Когда встречаются две команды, которые могут забивать, могут в обороне вязать соперника, то на первый план выходит работа тренера и вратаря. Что не говори, но Демченко показал свой максимум в игре с магниткой. Для чемпионства он должен быть вторым надежным вратарем, Белялов выиграл этот матч. Ну и конечно опыт супертренера Хайдаровича, здесь нечего сказать всё очень тонко. Если бы у Авы с таким составом на воротах стоял "Грубец" и тренер был допустим Боб, то Барсов мы прошли бы за 4-5 игр. Но опыт тренера не тот и вратарь не того уровня, жаль, ведь команда сама уровня чемпиона, и дальше идут Барсы. Буду болеть за них, хватит этих клоунов из москвы и питера первыми делать. Надеюсь Барсы не подведут.
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Max Kochetkov
Ответ omsk1716
Физически проседали. Барсы в 3 периодах мощнее смотрелись.
4 подряд проигранных третьих периода
с общим счётом 1:7, подсели? Когда? В каждом матче по чуть-чуть подседали? Перед серией 9 матчей было против 12 у Казани. Может тренер не подготовил, ЗХБ подготовил?
Омску респект в любом случае, всего одну игру в основное время проиграли в этом плей-офф. И ту в одну шайбу в 4й игре. Смотря, как начинали команды сезон, финал конфы достижение для обоих..
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Великий Кукурузо
Кравец в любом случае красавец, спас сезон и вернул надежду👏🔥
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Олег
Ответ Даня Чебыкин
ты ж виноват. не болей за авангард и всё наладится.
😅🤣😂👍...
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IVAN-67
Ответ Den Sh
Просто Демченко дыра дырой, весь сезон это говорю и кучу минусов за это получаю, в общем очень жаль, что он в Авангарде!!! Всю серию про...рал! Вот это и есть главная причина, а ещё отсутствие 3 и 4 звеньев и пару защитников типа Сведберга и Белова, но даже со всем этим богатством можно было Казань проходить, если бы Вася в каждом сыгранном матче плюхи свои не пускал!
Просто в команде соперника есть Радулов и прочие мастера коих нет в Аве.
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Даня Чебыкин
Ответ Александр Невский
надеюсь на будущий сезон авангард не будет подписывать Кравец.
надеюсь на следующий сезон тебя выгонят уже
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Даня Чебыкин
Ответ Александр Невский
Кравец ты конечно мужик хороший но не кубковый тренер . с такой командой как Авангард можно было спокойно выходить в финал кубка Гагарина, Акбарс вообще ни какой был .
ты ж виноват. не болей за авангард и всё наладится.
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Ыжык
Честно говоря финал конференции это чудо для нынешнего Авангарда. С таким вратарем, с таким началом, защитной линией и неопытным тренером это неплохой результат. Ну и с главным тренером надо что то делать. Да Кравец наладил игру. Но проблемы не решались. Одним звеном не вытащить сезон. Молодых по сезону практически не подключали. Команда расслабилась ещё во втором матче серии и так и не собралась. Ну и играть от оборонв с АБ нельзя, нужно было дожимать, а не тупо откидывать шацбу. Это все недоработка тренера. В общем все зависит от того сможет ли Кравец уроки извлечь. Надеюсь извлекет.
Команде спасибо за сезон.
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Александр Невский
надеюсь на будущий сезон авангард не будет подписывать Кравец.
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Dimitrij Schirach
Ответ КараТэ
Ну да,ты прав,Ак Барс должны были 3-2 еще в основное выйграть,так как гол был чистый,но вам дали шанс те,на кого вы сейчас ссылаетесь. Но и это почему то не помогло,да?
Ну так не должны были свистеть
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Den Sh
Просто Демченко дыра дырой, весь сезон это говорю и кучу минусов за это получаю, в общем очень жаль, что он в Авангарде!!! Всю серию про...рал! Вот это и есть главная причина, а ещё отсутствие 3 и 4 звеньев и пару защитников типа Сведберга и Белова, но даже со всем этим богатством можно было Казань проходить, если бы Вася в каждом сыгранном матче плюхи свои не пускал!
+2
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КараТэ
Ответ Dimitrij Schirach
Опять все решило судейство ,,, я даже по телевизору видел что шайба не вышла из зоны после броска 66 гол был чистый
Там свисток был,момент из за жтого даже не смотрели 👌🏼
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КараТэ
Ответ Dimitrij Schirach
Да ни кто не ноет,,,,, просто не справедливо такие матчи засуживать
Ну да,ты прав,Ак Барс должны были 3-2 еще в основное выйграть,так как гол был чистый,но вам дали шанс те,на кого вы сейчас ссылаетесь.
Но и это почему то не помогло,да?
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Александр Невский
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Артём1987
Просто Барсы сильнее в этом году. А наши - молодцы, нисколько не обидно!
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Dimitrij Schirach
Да ни кто не ноет,,,,, просто не справедливо такие матчи засуживать
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Dimitrij Schirach
Опять все решило судейство ,,, я даже по телевизору видел что шайба не вышла из зоны после броска 66 гол был чистый
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Раменки за Динамо
Как же это по омски, не признать очевидную силу соперника, а пенять на судьбу и удачу.
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omsk1716
Физически проседали. Барсы в 3 периодах мощнее смотрелись.
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