Кравец ответил «диванным скептикам»: «Я 59 лет в хоккее. Говорили, что мы случайно выигрываем, было неприятно. Говорят, что арена в Омске развалится – не развалится»
Михаил Кравец ответил критикам после вылета «Авангарда» из Кубка Гагарина
Омский клуб проиграл «Ак Барсу» со счетом 2:3 в овертайме и уступили 1-4 в серии финала Востока
«После первой игры с «Сибирью» было много разговоров и претензий ко мне. А я уже 59 лет в хоккее. Но некоторые люди считают, что этого маловато для понятия. Команда с последнего места поднялась в тройку. И провела хороший плей-офф.
Почему хороший? Диванные скептики говорили, что мы случайно выигрываем, а «Сибирь» и «Металлург» – слабые. Вдруг стали слабыми. Это было, конечно, неприятно.
Когда я приходил в команду, говорили, что надо 10 человек на драфт отказов ставить, и эти люди вытащили «Авангард» в финал конференции.
Я рад, что в Омске построили такую арену. Некоторые люди говорят, что она развалится, но она не развалится. На нее будет ходить 12 тысяч болельщиков, которые поддерживают «Авангард» и получают удовольствие от игры», — сказал тренер «Авангарда».
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