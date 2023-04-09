Кравец ответил «диванным скептикам»: «Я 59 лет в хоккее. Говорили, что мы случайно выигрываем, было неприятно. Говорят, что арена в Омске развалится – не развалится»

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Михаил Кравец ответил критикам после вылета «Авангарда» из Кубка Гагарина

Омский клуб проиграл «Ак Барсу» со счетом 2:3 в овертайме и уступили 1-4 в серии финала Востока

«После первой игры с «Сибирью» было много разговоров и претензий ко мне. А я уже 59 лет в хоккее. Но некоторые люди считают, что этого маловато для понятия. Команда с последнего места поднялась в тройку. И провела хороший плей-офф.

Почему хороший? Диванные скептики говорили, что мы случайно выигрываем, а «Сибирь» и «Металлург» – слабые. Вдруг стали слабыми. Это было, конечно, неприятно.

Когда я приходил в команду, говорили, что надо 10 человек на драфт отказов ставить, и эти люди вытащили «Авангард» в финал конференции. 

Я рад, что в Омске построили такую арену. Некоторые люди говорят, что она развалится, но она не развалится. На нее будет ходить 12 тысяч болельщиков, которые поддерживают «Авангард» и получают удовольствие от игры», — сказал тренер «Авангарда». 

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5 комментариев

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mpFreeman
Результат достойный, и тренер сильный, но есть куда расти. Надо как-то отходить от этого скучного откатного хоккея на удержание счёта в третьем периоде, когда команда ведёт в одну-две шайбы. И ладно бы, такая тактика была эффективной. Так нет же, очень часто удержать счет не получается, к сожалению, пару примеров этого увидели в последней серии. Помнится, "Авангард" во времена тренерства Игоря Никитина очень меня бесил этим же.
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Spartan07
Да просто вы первый раз встретились с командой, у которой нормальное большинство/меньшинство. Металлург и Сибирь в равных составах лучше смотрелись. Летите домой неудачники
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Alex9999995
Ответ Александр Невский
Гадости всегда говорят болельщики Салавата и Акбарса а так же Барыса .
Не пиши гадости дружок!
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гилберт
Еще один пустоголовый. Общается с какими то диванными скептиками. Вроде богатый, но насквозь закомплексованный человек.
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Александр Невский
Гадости всегда говорят болельщики Салавата и Акбарса а так же Барыса .
+5
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