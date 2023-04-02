Пастрняк сделал хет-трик в матче с «Питтсбургом». У него 56 голов в сезоне, у лидирующего Макдэвида – 61
Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче с «Питтсбургом».
«Бостон» обыграл «Пингвинс» (4:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Чешский нападающий «Брюинс» отличился во втором периоде, а также забросил две шайбы в третьем периоде, в том числе на 58-й минуте – этот гол стал победным.
Пастрянк забил 54-й, 55-й и 56-й голы в нынешнем сезоне.
Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, уступая капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, на счету которого 61 шайба.
Пастрняк набрал 102 (56+46) очков в 76 матчах чемпионата.
Лемье - 69
Ягр - 62
пусть заходит за 60 шайб тогда Паста.
грандиозный сезон этот
Игрок поколения.
Пастрняк-Красава!