Пастрняк сделал хет-трик в матче с «Питтсбургом». У него 56 голов в сезоне, у лидирующего Макдэвида – 61

Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче с «Питтсбургом».

«Бостон» обыграл «Пингвинс» (4:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Чешский нападающий «Брюинс» отличился во втором периоде, а также забросил две шайбы в третьем периоде, в том числе на 58-й минуте – этот гол стал победным.

Пастрянк забил 54-й, 55-й и 56-й голы в нынешнем сезоне.

Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, уступая капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, на счету которого 61 шайба.

Пастрняк набрал 102 (56+46) очков в 76 матчах чемпионата.