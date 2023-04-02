Пастрняк сделал хет-трик в матче с «Питтсбургом». У него 56 голов в сезоне, у лидирующего Макдэвида – 61

Теги Питтсбург Бостон Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче с «Питтсбургом».

«Бостон» обыграл «Пингвинс» (4:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Чешский нападающий «Брюинс» отличился во втором периоде, а также забросил две шайбы в третьем периоде, в том числе на 58-й минуте – этот гол стал победным.

Пастрянк забил 54-й, 55-й и 56-й голы в нынешнем сезоне.

Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, уступая капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, на счету которого 61 шайба.

Пастрняк набрал 102 (56+46) очков в 76 матчах чемпионата.

7 комментариев

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JuVero
Ответ Brustratt
когда там последний раз выбивали два игрока 60 шайб за сезон? пусть заходит за 60 шайб тогда Паста. грандиозный сезон этот
95/96
Лемье - 69
Ягр - 62
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appache
красава, паста! первый раз сотку в карьере выбил
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ermol@y
Ответ Максим Иванов
Благодарен,за то,что живу в эпоху такого игрока ,как Макдэвид. Игрок поколения.
Причем в этой новости Мак?
+2
0
+2
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Brustratt
когда там последний раз выбивали два игрока 60 шайб за сезон?
пусть заходит за 60 шайб тогда Паста.
грандиозный сезон этот
+1
0
+1
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Максим Иванов
Благодарен,за то,что живу в эпоху такого игрока ,как Макдэвид.
Игрок поколения.
0
-3
-3
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ARAMIS777
Интересная была игра.
Пастрняк-Красава!
+2
0
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banchik1
Монстры
+2
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