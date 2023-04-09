«Авангард» впервые в истории КХЛ проиграл в финале Востока. До этого было 3 победы
«Авангард» впервые в истории КХЛ проиграл в финале Восточной конференции
До этого омский клуб трижды играл в финале Востока и трижды побеждал.
Напомним, сегодня «Авангард» уступил «Ак Барсу» и проиграл 1-4 в серии.
Ну и теперь у Билла спросят про 0:4 в серии?
Верните Раймо или Хартли :)
Если серьёзно - большой вопрос по следующему сезону, хочется надеяться, что пассажиров вроде Бродхерста, Телегина, Якупова, Жаркова, Сведберга, Белова, Дергачева в составе не будет, однако тут же пиарят омский фактор. Впрочем, у нас и менеджера ещё нет :)