«Авангард» впервые в истории КХЛ проиграл в финале Востока. До этого было 3 победы

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Авангард» впервые в истории КХЛ проиграл в финале Восточной конференции

До этого омский клуб трижды играл в финале Востока и трижды побеждал.

Напомним, сегодня «Авангард» уступил «Ак Барсу» и проиграл 1-4 в серии.

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12 комментариев

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Габорик
Ответ barsik94
Вам вратаря бы хорошего, Демченко, при всем уважении, просто решето)
Я не стал об очевидном, тем более тут в тренде хвалить и гордиться его статистикой. А то, что на деле это печаль... :)
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weaverpro
Ответ Mi4eL
будет нам иностранный тренер. гражданин германии воробьев 😂😂😂 шучу.
Есть еще и швейцарец - Быков!
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barsik94
Ответ Габорик
Но там были иностранные тренеры, а теперь наш, отечественный :) Верните Раймо или Хартли :) Если серьёзно - большой вопрос по следующему сезону, хочется надеяться, что пассажиров вроде Бродхерста, Телегина, Якупова, Жаркова, Сведберга, Белова, Дергачева в составе не будет, однако тут же пиарят омский фактор. Впрочем, у нас и менеджера ещё нет :)
Вам вратаря бы хорошего, Демченко, при всем уважении, просто решето)
+4
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+4
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Angelgirl
Рано или поздно, всё происходит. Потенциал есть на будущее, надо его не растерять и усилиться.
+2
0
+2
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Megaros
Ответ Габорик
Но там были иностранные тренеры, а теперь наш, отечественный :) Верните Раймо или Хартли :) Если серьёзно - большой вопрос по следующему сезону, хочется надеяться, что пассажиров вроде Бродхерста, Телегина, Якупова, Жаркова, Сведберга, Белова, Дергачева в составе не будет, однако тут же пиарят омский фактор. Впрочем, у нас и менеджера ещё нет :)
Список в принципе понятен, но парни типа Белова и Вити со своим опытом игру не портили в ПО, Брод тоже, Кравцу опыта надо поднабраться таких серий, ну и вратарскую усиливать
+1
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Ваге Геворгян
Авангард сам отдал эту серию!!!!! ВЕДЯ 2-0 ЗА 6МИН ДО СВИСТКА ПРОИГРАЛИ МАТЧ, Не забили 5/3 пропустили проиграли, сегодня ведя 2-0повтор третьего матча и все......
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КараТэ
Говорят,что где то до сих пор стоит Белов и дает интервью про трэш толк…
+1
0
+1
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Megaros
3 матча вели +2 и улетели в серии 1:4, ну что тут сказать, Кравца оставлять, вратарскую позицию усиливать, точечные усиления делать
+2
-1
+1
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Пинающий Достоинства
Все бывает впервые раз…:
Ну и теперь у Билла спросят про 0:4 в серии?
0
0
0
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Mi4eL
Ответ Габорик
Но там были иностранные тренеры, а теперь наш, отечественный :) Верните Раймо или Хартли :) Если серьёзно - большой вопрос по следующему сезону, хочется надеяться, что пассажиров вроде Бродхерста, Телегина, Якупова, Жаркова, Сведберга, Белова, Дергачева в составе не будет, однако тут же пиарят омский фактор. Впрочем, у нас и менеджера ещё нет :)
будет нам иностранный тренер. гражданин германии воробьев 😂😂😂 шучу.
+1
-1
0
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Алексей Туроверов
Так и проиграли по всем статьям и полностью по делу. В целом сезон перестроечный для омичей и то, что так далеко прошли - это уже огромный успех. А казанцам желаю удачи в борьбе за кубок Гагарина.
+8
-1
+7
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Габорик
Но там были иностранные тренеры, а теперь наш, отечественный :)

Верните Раймо или Хартли :)

Если серьёзно - большой вопрос по следующему сезону, хочется надеяться, что пассажиров вроде Бродхерста, Телегина, Якупова, Жаркова, Сведберга, Белова, Дергачева в составе не будет, однако тут же пиарят омский фактор. Впрочем, у нас и менеджера ещё нет :)
+6
-2
+4
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