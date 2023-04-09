Зинэтула Билялетдинов: «Хорошая серия с «Авангардом» была. Плохая, что ли? «Ак Барс» был сильнее»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» в серии с «Авангардом» (4-1)

«Хорошая серия была. Ну а что плохая, что ли? Команды хорошо играли, с большой отдачей. Сказать, что преимущество было у одной команды или другой – сложно. Всегда была борьба.

Ребята бились и боролись за победу. Все – и мы, и команда соперника – честно работали, честно играли. Но [мы] были сильнее», – сказал тренер «Ак Барса».

Напомним, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина.  

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11 комментариев

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Валерий Асанов
Ответ Владимир Гришин
Авангард уже точно не возьмёт
это уже не обсуждается ...
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Владимир Гришин
Ответ Валерий Асанов
Возьмут ли КГ....
Авангард уже точно не возьмёт
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Алексей Чугуев
Ответ Леша Редиско
да, было бы прикольно, если он завоюет кубок в качестве пожарного придя в команду. Тогда точно можно идти спокойно на покой, доказав всем свой запредельный уровень и положа в карман сотню лямов призовых. :)
Не, в данном случае это не так работает
Уже то, что Билл вывел эту КОМАНДУ в финал, уже доказывает его запределльный уровень
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Rodgeras
Ответ сервисник
Говорит не помнит 2019й, все он помнит) Вот и припомнил) Билл гений!
На Оллимпиаде особенно гениально было!
+1
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Max Kochetkov
Билл - гений! Как у него это получается? И таких камбеков просто ужасающее количество.. От 3:2 с Авто в 2015, Авы и Локо в 2009м и СЮ в 2010м и до сегодняшней серии. За этой "просто работаем" на пресс-конференции много что скрывается, чего нам не понять. Я смотрел тот матч с Омском в 2009м и думал, что после поражения его наверняка уволят, что с таким составом не смог победить с такими амбициями клуба. В итоге победа и легендарный гол за 15 секунд.
Сегодня мы в точке, где ЗХБ выводит команду в 7й финал из 13 проведённых сезонов в АБ и шанс на 5ю победу. 5 финалов КХЛ за 15 сезонов, а главное, что болельщики на трибуне по- прежнему счастливы, как в победном апреле 2006го, 17 лет спустя. Это здорово!!!
+3
-1
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Валерий Асанов
Ответ marshal .masha
Серия уже закончилась, какое время и что покажет?))
Возьмут ли КГ....
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marshal .masha
Ответ Валерий Асанов
Время покажет......
Серия уже закончилась, какое время и что покажет?))
+2
-1
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mitos
АК Барс за счет физики придавил Омск. Примитивный хоккей. Смотреть не интересно.
+3
-2
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Леша Редиско
да, было бы прикольно, если он завоюет кубок в качестве пожарного придя в команду. Тогда точно можно идти спокойно на покой, доказав всем свой запредельный уровень и положа в карман сотню лямов призовых. :)
+4
-3
+1
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Валерий Асанов
Время покажет......
0
-1
-1
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сервисник
Говорит не помнит 2019й, все он помнит) Вот и припомнил) Билл гений!
+1
-4
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