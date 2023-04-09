Зинэтула Билялетдинов: «Хорошая серия с «Авангардом» была. Плохая, что ли? «Ак Барс» был сильнее»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» в серии с «Авангардом» (4-1)

«Хорошая серия была. Ну а что плохая, что ли? Команды хорошо играли, с большой отдачей. Сказать, что преимущество было у одной команды или другой – сложно. Всегда была борьба.

Ребята бились и боролись за победу. Все – и мы, и команда соперника – честно работали, честно играли. Но [мы] были сильнее», – сказал тренер «Ак Барса».

Напомним, « » стал первым финалистом Кубка Гагарина.