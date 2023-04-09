Кожевников о шансах СКА и ЦСКА на финал Кубка Гагарина: «50 на 50. Многое будет зависеть от игры вратарей»

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Александр Кожевников сравнил шансы СКА и ЦСКА на выход в финал Кубка Гагарина

В субботу четвертая встреча завершилась гостевой победой петербуржцев  3:1. Счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ стал 2-2. Пятая игра противостояния состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге. 

«Встречаются две равные по мастерству и самоотдаче команды, и шансы на итоговую победу каждой из них – пятьдесят на пятьдесят. У ЦСКА преимущество заключается в том, что это более опытная команда и ее игра в большей степени уже отработана.

А СКА предпочтительнее в том, что имеет в составе больше молодых игроков и они быстрее восстанавливаются. К тому же здесь создается новая команда.

Во вчерашней игре СКА оказался посильнее и ему больше сопутствовало везение. Многое в дальнейшем будет зависеть от игры вратарей, на данный момент они играют равноценно, за счет в общем-то тягучей игры.

Перед пятым матчем сложно что-то сказать, потому что предыдущие показали: кому-то повезло больше, кому-то меньше, кто-то додавил, а кто-то нет.

Все хоккеисты очень сконцентрированы и играют с хорошей самоотдачей. Да, есть ошибки, и все будет решать то, какая из команд их лучше реализует», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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