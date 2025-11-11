Шулак побил рекорд «Адмирала» по очкам в КХЛ – 126. Чешский защитник превзошел Горшкова
Либор Шулак побил рекорд «Адмирала» по очкам в КХЛ.
Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак сделал голевую передачу в матче FONBET КХЛ против «Автомобилиста» (1:0, третий период).
На его счету стало 126 очков в 252 играх за карьеру в лиге. 31-летний хоккеист побил рекорд клуба из Владивостока по результативным действиям в КХЛ.
Шулак превзошел достижение нападающего Александра Горшкова – 125 очков за 288 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
