Шулак побил рекорд «Адмирала» по очкам в КХЛ – 126. Чешский защитник превзошел Горшкова

Либор Шулак побил рекорд «Адмирала» по очкам в КХЛ.

Чешский защитник «Адмирала » Либор Шулак сделал голевую передачу в матче FONBET КХЛ против «Автомобилиста » (1:0, третий период).

На его счету стало 126 очков в 252 играх за карьеру в лиге. 31-летний хоккеист побил рекорд клуба из Владивостока по результативным действиям в КХЛ.

Шулак превзошел достижение нападающего Александра Горшкова – 125 очков за 288 матчей.