Кожевников о финале Востока: «Шансы у «Авангарда» еще есть. Омичи будут биться от ножа, «Ак Барсу» надо меньше удаляться»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что у «Авангарда» есть шансы зацепиться в серии с «Ак Барсом»

Сегодня состоится 5-й матч финальной серии Восточной конференции. После четырех игр казанцы ведут со счетом 3-1.

– Казани надо выигрывать сегодня, а «Авангард» будет упираться. Омичи будут биться от ножа. Так что Казани надо меньше удаляться.

Всем видно, что у «Авангарда» очень здорово налажено большинство. Если «Ак Барс» будет мало удаляться сегодня, тогда завершат серию в Казани.

– Форвард Корбан Найт заявил, что «Авангард» готов сотворить историю и взять серию со счета 1–3.

– Шансы у «Авангарда» еще есть. Но многое будет зависеть от игры вратарей, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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1 комментарий

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biriia
кто это.из общаги?
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