Кожевников о легионерах: «Если все и разъедутся, ничего страшного. Мы раньше варились в своем котле и сейчас не пропадем»

Александр Кожевников считает, что команды КХЛ могут обходиться без легионеров

«Если все и разъедутся, то ничего страшного. Да, тяжело. Мы раньше варились в своем котле и сейчас не пропадем.

Будем свое придумывать, можно больше задействовать своих воспитанников, молодые мальчишки готовы расти. На таких свинских условиях от товарища Баха далеко не уедешь, хотя какой он нам товарищ.

Мы нигде не играем, а теперь и другие свои сборные не могут представлять. Я уже много раз говорил, пора свои турниры придумывать», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее Словакия, Швеция, Чехия, Латвия и Финляндия приняли решение не вызывать в свои сборные игроков из Фонбет Чемпионата КХЛ для участия в ЧМ.