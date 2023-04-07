Кожевников о легионерах: «Если все и разъедутся, ничего страшного. Мы раньше варились в своем котле и сейчас не пропадем»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею Сборная Словакии по хоккею Сборная Латвии по хоккею МОК КХЛ ЧМ по хоккею Томас Бах Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что команды КХЛ могут обходиться без легионеров

«Если все и разъедутся, то ничего страшного. Да, тяжело. Мы раньше варились в своем котле и сейчас не пропадем. 

Будем свое придумывать, можно больше задействовать своих воспитанников, молодые мальчишки готовы расти. На таких свинских условиях от товарища Баха далеко не уедешь, хотя какой он нам товарищ.

Мы нигде не играем, а теперь и другие свои сборные не могут представлять. Я уже много раз говорил, пора свои турниры придумывать», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее Словакия, Швеция, Чехия, Латвия и Финляндия приняли решение не вызывать в свои сборные игроков из Фонбет Чемпионата КХЛ для участия в ЧМ.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Стесняюсь спросить, а куда так стремились в свое время Фетисов с Ларионовым? Открытые письма там пописывали...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Валерьевич
"Турнир имени Йозе Марино"....... Название уже есть, остальное за малым.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ден Ден
Ответ Savardus
Почему 95% всех спикеров в новостях об отечественном спорте это уже старые, отжившие свой век, и, часто, выжившие из ума старики? Почему вообще кого-то интересует мнение 64-летнего человека о том что и как нужно развивать???
Так и страной руководят вот такие старики 60-70 летние. Не удивительно, что и ветераны-спортсмены себя считают авторитетами, имея на все свое мнение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snow11
Дело не в том , что разъедутся , а в том чтобы отменить лимит полностью. Вот тогда и посмотрим кто , что и сколько стоит))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Почему 95% всех спикеров в новостях об отечественном спорте это уже старые, отжившие свой век, и, часто, выжившие из ума старики? Почему вообще кого-то интересует мнение 64-летнего человека о том что и как нужно развивать???
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий