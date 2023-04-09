Мэттью Ткачак – 3-й игрок в истории «Флориды» с 40 шайбами за сезон. Он забил победный гол «Вашингтону» на 59:00

Мэттью Ткачак – 3-й игрок в истории «Флориды» с 40 шайбами за сезон

Форвард «Пантерс» стал автором победного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с « » (4:2).

Игрок отличился ровно за минуту до конца 3-го периода. На его счету стало 108 (40+68) очков в 77 играх.

Ранее отметки 40 шайб за сезон в истории «Пантерс» достигали только 2 игрока – Павел Буре (1999/2000 – 58 в 74 играх, 2000/01 – 59 в 82) и Картер Верхэге (текущий сезон – 41 в 79).